Joao Fonseca determinato: “Lavoro per realizzare il mio sogno, il cielo è il limite”

Joao Fonseca nella giornata di ieri a Buenos Aires (Argentina) ha realizzato qualcosa di significativo. Il 18enne brasiliano è diventato il primo tennista classe 2006 a raggiungere le semifinali di un torneo ATP, il più giovane a raggiungere questo traguardo sulla terra rossa dal 2021 a Umago, dove fu lo spagnolo Carlos Alcaraz a centrare quest’obiettivo.

Un risultato che sorprende fino a un certo punto dal momento che di Fonseca si parla già da mesi, visti i suoi risultati nelle Next Gen ATP Finals, la vittoria al primo turno degli Australian Open contro il russo Andrey Rublev (top-10) e l’affermazione nel Challenger di Canberra, in avvicinamento allo Slam di Melbourne. Un tennista molto potente e completo che ha i numeri per sfondare.

Sulla terra sudamericana, contro l’argentino Mariano Navone, Fonseca ha fatto vedere gli attributi, cancellando due palle match e andandosi a prendere un successo nei quarti dell’evento argentino dopo quasi 3 ore di gioco. In semifinale ci sarà il serbo Laslo Djere e sarà un’altra prova di maturità contro un tennista molto esperto e specialista del rosso.

“Fin dall’inizio della mia carriera professionale, le cose sono successe molto velocemente. Sono cresciuto da junior, poi da professionista. L’anno scorso ero 700 al mondo, ho finito 120, ora sono circa 90. Sono successe molte cose. La gente ha iniziato a sapere chi è Joao Fonseca. Sono contento di tutto questo. Devo lavorare sempre di più per realizzare il mio sogno, che è essere il numero uno al mondo. Spero che un giorno potrò vincere un titolo, continuo a lavorare sodo per questo“, ha dichiarato in conferenza stampa.

“Ci sono grandi giocatori che hanno già parlato di me. È un po’ di pressione in più, ma è positiva. Penso di essere sulla strada giusta e non mi interessano i confronti. Penso che ognuno abbia i suoi tempi. Il cielo è il limite“, ha precisato il giovane tennista brasiliano.