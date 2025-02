Jannik Sinner sicuro delle 44 settimane da n.1: la classifica alltime e la posizione dell’azzurro

Jannik Sinner non potrà giocare nel massimo circuito del tennis fino al 4 maggio. È questo quanto stabilito dall’accordo tra i legali del pusterese e la WADA in merito alla vicenda “Clostebol”. L’azzurro ha deciso di accettare la proposta dell’Agenzia mondiale dell’antidoping, rispondendo per responsabilità oggettiva agli errori commessi dal suo staff.

Una decisione che sta facendo discutere tra i giocatori e gli addetti ai lavori, ma nei fatti si è voluto mettere un punto a un caso che andava avanti da diverso tempo. E così Jannik sarà fermo ai box, pianificando la propria preparazione per il rientro sulla terra rossa di Roma e di Parigi.

Visto il periodo di interdizione, il pusterese perderà 1600 punti in classifica mondiale. Tuttavia, tenuto conto dei ko di Alexander Zverev e di Carlos Alcaraz, rispettivamente nei quarti di finale a Rio de Janeiro e a Doha, l’azzurro ha la certezza di essere davanti a tutti almeno fino al via del torneo di Montecarlo (6 aprile).

Questo significa che il classe 2001 del Bel Paese sarà in vetta al ranking per almeno un totale di 44 settimane, scavalcando così il rumeno Ilie Nastase, lo scozzese Andy Murray e il brasiliano Gustavo Kuerten, e piazzandosi al 13° posto della classifica alltime che tiene conto di questo dato. Una graduatoria guidata da Novak Djokovic, con 428 settimane da n.1, a precedere Roger Federer (310) e Pete Sampras (286). Federer che, in questo contesto, ha il primato di settimane consecutive da numero uno: 237, tra il 2 febbraio 2004 e il 17 agosto 2008.

Sinner ha raggiunto le 44 settimane consecutive e chissà se il record straordinario di “Re Roger” non sia attaccabile dall’altoatesino, messa definitivamente nel cassetto questa brutta storia.

CLASSIFICA SETTIMANE AL NUMERO 1 ATP (TOP-20)

1. Novak Djokovic 428

2. Roger Federer 310

3. Pete Sampras 286

4. Ivan Lendl 270

5. Jimmy Connors 268

6. Rafael Nadal 209

7. John McEnroe 170

8. Bjorn Borg 109

9. Andre Agassi 101

10. Lleyton Hewitt 80

11. Stefan Edberg 72

12. Jim Courier 58

13. Jannik Sinner 34

14. Gustavo Kuerten 43

15. Andy Murray 41

16. Ilie Nastase 40

17. Carlos Alcaraz 36

18 Mats Wilander 20

19. Daniil Medvedev 16

20. Andy Roddick 13