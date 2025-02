Italia-Germania, Qualificazioni Europei basket femminile 2025: programma, orario, tv, streaming

L’Italbasket femminile torna in campo per le Qualificazioni agli Europei 2025! Giovedì 6 febbraio alle ore 20:30 a Faenza le azzurre sfidano la Germania nella quinta giornata della fase a gironi (gruppo I), primo match dell’ultima finestra a pochi mesi di distanza dalla massima competizione per nazionali del ‘Vecchi0 Continente’.

La rappresentativa del Belpaese, al pari delle avversarie teutoniche, è già qualificata di diritto alla kermesse continentale in quanto organizzatore. Le ragazze di coach Andrea Capobianco vogliono riscattare il ko rimediato contro la Grecia nell’ultima partita disputata a novembre 2024, con Matilde Villa e compagne che chiuderanno questa fase domenica pomeriggio in trasferta contro la Cechia.

La Germania vuole provare a vendicare la sconfitta subita all’andata di fronte al pubblico di casa (53-70), con le teutoniche che hanno un bilancio di 3-1 dopo quattro giornate fin qui disputate. Con un successo le tedesche balzerebbero in vetta alla classifica, ma l’Italia non vorrà concedere nulla e cercherà di rispettare il fattore campo.

Inizio del match previsto alle ore 20:30 al PalaCattani di Faenza (Ravenna). La diretta TV sarà affidata a Sky Sport (canale ancora da definire), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costanemente sul match che attende l’Italbasket femminile!

