Basket femminile, vittorie per Schio e Reyer Venezia in Serie A1

La Serie A1 di basket femminile ha disputato la sedicesima giornata oggi sabato 1 febbraio prima della sosta per la finestra riservata alle Qualificazioni ad Eurobasket 2025, con Faenza-Alpo Villafranca di Verona rinviata al 5 marzo: ecco come sono andate le partite odierne.

Colpo esterno della Betram Tortona sul campo della Dinamo Sassari per 59-63, grazie ad un secondo quarto da 13-22 e soprattutto ai 15 punti di Elisa Penna insieme alla doppia doppia di Zahui con 10 punti e 14 rimbalzi – Debora Carangelo mette a referto 19 punti ma non bastano alla Dinamo per ribaltare la partita.

Affermazione casalinga della O.ME.P.S. Battipaglia contro la RMB Brixia per 78-56, in un match condotto dall’inizio alla fine senza concedere diritto di replica alle avversarie: 21 punti di Cupido e 14 di Benson, con 15 punti di Estebas per le bresciane.

La Famila Wuber Schio si conferma in vetta alla classifica dopo il successo contro La Molisana Campobasso per 69-56 grazie alla doppia doppia di Juhasz (10 punti e 11 rimbalzi) e a 10 punti di Capitan Giorgia Sottana, con Quinonez che mette a referto 16 punti ma non bastano alle ospiti.

L’Umana Reyer Venezia si aggiudica il derby veneto battendo l’Alama San Martino di Lupari per 70-47 rispondendo così a Schio, trascinata da 16 punti di Smalls e da 10 punti di una sempre efficace Lorela Cubaj.