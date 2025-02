Italia-Danimarca, Nations League calcio femminile: programma, orario, tv, dove si gioca

Archiviata la vittoria di misura contro il Galles, la Nazionale italiana di calcio femminile si appresta a vivere il secondo appuntamento valido per la Nations League 2025. Martedì 25 febbraio le azzurre affronteranno infatti la Danimarca; il match si disputerà sempre tra le mura amiche, precisamente quelle dello stadio Alberto Pico di La Spezia (calcio d’inizio ore 18:15).

Sfida intrigante per le ragazze di Mister Soncin, motivate ad affrontare una compagine nordica che è caduta al cospetto della rivale Svezia in occasione del primo incontro, cedendo il passo per 1-2. L’obiettivo sarà quindi quello di proseguire il percorso di crescita, cercando di tenere a bada una squadra rivale motivata a tornare in carreggiata.

Non mancano comunque gli aspetti da migliorare, a partire da una maggiore attenzione in fase offensiva, in particolare in una fase realizzata risultata nella partita inaugurale poco lucida.

La disputa tra Italia e Danimarca sarà visibile in diretta televisiva su RAI 2, mentre in streaming si potrà seguire su RAI Play. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta LIVE testuale dell’incontro, per non perdere nemmeno un momento dello spettacolo azzurro.

ITALIA-DANIMARCA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE

Martedì 25 febbraio

Ore 18.15 Italia-Danimarca allo Stadio Alberto Picco di La Spezia – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA ITALIA-DANIMARCA AMICHEVOLE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport