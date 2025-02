Calcio femminile, Andrea Soncin: “Oggi segnali che siamo squadra. In attacco abbiamo la qualità per fare di più”

Basta un gol di Barbara Bonansea all’Italia per bagnare l’esordio nella Nations League con una vittoria. L’Italia di Andrea Soncin ha superato il Galles per 1-0 grazie proprio ad una rete nei primi minuti della giocatrice della Juventus. Una sfida dominata dalle azzurre, che hanno avuto diverse occasioni senza mai trovare il raddoppio. Martedì si replica ancora in casa contro la Danimarca.

A fine partita ai microfoni di Rai Sport, il CT azzurro ha elogiato il lavoro delle sue ragazze: “Era quello che volevamo, l’abbiamo cercata fin da subito. Sicuramente potevamo essere più precise in fase conclusiva, però sono molto soddisfatto dell’approccio che hanno avuto le ragazze, dell’adattamento in alcune situazioni tattiche che ci hanno creato delle difficoltà e anche il contributo di chi è entrata dalla panchina, che ha dato qualcosa alla squadra. Questo è segnale di squadra, di gruppo e di condivisione di obiettivi”.

L’Italia ha avuto diverse palle gol e probabilmente l’unico rimpianto sono proprio le occasioni mancate: “Ci sono stati alcuni buoni interventi del portiere avversario, ma per la qualità della nostra fase offensiva possiamo sicuramente fare meglio. Sono comunque molto soddisfatto della mole di situazioni offensive, che è l’aspetto principale sul quale possiamo continuare a lavorare e migliorare”.

Tra le subentrate c’è stata anche Martina Piemonte, che ha avuto sicuramente un ottimo impatto nella partita: “Martina è entrata molto bene, in pochi minuti ha avuto due occasioni. E’ una ragazza che ha caratteristiche importanti, che sta facendo molto bene in campionato. Volevo spronarla e dirle di continuare così, perchè può davvero essere un elemento molto importante per noi”.

Sulla sfida di martedì con la Danimarca e sull’incitamento dei tifosi azzurri: “Sarà una partita molto differente, perchè si tratta di una squadra che ha un’esperienza internazionale di alto livello. Sicuramente attaccheranno, ma sappiamo di poter far male. Qui a Monza stasera è stata una serata bellissima, il pubblico è stato fantastico e speriamo che lo sia anche martedì per creare il miglior clima possibile intorno alle ragazze”.