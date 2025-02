Hockey ghiaccio, nel Master Round di Alps League ko per Renon e Cortina

Sono andati in scena i match del Master Round della Alps Hockey League 2025. Renon cede per 5-4 in casa di Eisbaren che blinda il suo primo posto, mentre Cortina crolla nel finale e cede 3-6 contro Kitzbuehel.

EISBAREN-RITTNER BUAM 5-4

Renon parte a razzo con le reti di Oberrauch (2:41), Soracreppa (5:31) e Ohler per il 3-0 al 15:34. Gli austriaci rispondono con McLeod (18:43), quindi accorciano sul 2-3 con Stiegler al 28:54 prima che Lindner pareggi i conti sul 3-3 al 42:38. Eisbaren non si ferma e segna il 4-3 con Johansson al 49:42, quindi il 5-3 sempre con Johansson al 54:58. Nel finale Renon accorcia sul 4-5 al 59:17 con Ohler ma orma è troppo tardi.

SGC CORTINA-KITZBUEHEL 3-6

Subito ottimo inizio degli ampezzani con Felicetti (3:30) e Pietroniro (16:50) ma gli austriaci rispondono con Christiansen per il 2-1 al 28:58. Di nuovo Cortina allunga con Saha al 29:31, ma Podipnik riporta sotto gll ospiti per il 3-2 al 34:53. Da questo momento in avanti è solo Kitzbuehel che ribalta tutto con Mitrovic, Engelhart, Deluca e Schutz per il 6-3 finale.