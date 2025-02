Hockey ghiaccio, Val Pusteria sbanca Lubiana all’overtime e sale 1-0 nella serie di pre-playoffs

Nella giornata odierna hanno ufficialmente preso il via i pre-playoffs della ICE Hockey League 2024-2025. Sul ghiaccio era impegnata Val Pusteria che rendeva visita all’Olimpia Lubiana e torna dalla Slovenia con una vittoria pesantissima all’overtime. Ricordiamo che la serie è al meglio delle 3 partite e eleggerà una delle due ultime squadre che staccheranno il pass per i quarti di finale.

HK OLIMPIA LUBIANA-VAL PUSTERIA 1-2 dopo overtime (serie 0-1)

Pronti, via e la partita viene sbloccata dai padroni di casa dopo soli 2:09 con Kapel che realizza l’1-0 su assist di Bonino. Il primo periodo si chiude su quel punteggio, come nella seconda frazione, che si porta a termine a reti bianche. La reazione dei Lupi arriva al 44:10 con Petan che realizza l’1-1 su assist di Coulter. La partita si conclude sul punteggio di parità, per cui passa all’overtime. Ci pensa Glira a decidere l’incontro al 64:50 con la rete del successo per 2-1.

Nell’altro incontro, Fehervar piega i Vienna Capitals con il punteggio di 2-1.