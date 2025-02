Hockey ghiaccio, Val Pusteria piega Bolzano nel derby di ICE League, Asiago cade con Klagenfurt

Serata importante per quanto riguarda la ICE Hockey League 2024-2025. Ben sei match in programma con tutte e 3 le squadre italiane impegnate, 2 delle quali addirittura in un derby.

VAL PUSTERIA-BOLZANO 3-2 dopo overtime

Il derby si apre con la rete dei Lupi di Purdeller al 3:46, ma i Foxes pareggiano subito con Frigo al 6:50. Di nuovo gialloneri in vantaggio con Glira al 29:20, ma Salinitri riporta tutto in parità con il 2-2 al 33:29. La sfida passa poi all’overtime con i padroni di casa che decidono il match con la rete di Frycklund al 62:49.

ASIAGO-KLAGENFURT 3-6

Pronti, via, e subito gli austriaci passano in vantaggio con Fraser dopo 6:24. Asiago risponde subito con Gios al 7:02, ma il primo periodo si chiude sull’1-3 con le reti di Schwinger (7:56) e Unterweger (10:10). Il secondo periodo non muta gli scenari con le reti di Magnabosco (27:59) e Saracino (33:33) per Asiago, e Hochegger (33:02) e Clark (34:00) per gli ospiti. Nel terzo tempo Klagenfurt va di nuovo a segno con Maier al 44:34 per il 6-3 finale.

Negli altri incontri:

HK Olimpia Lubiana-Black Wings Lienz 2-1 dopo overtime

HCI Innsbruck-Vienna Capitals 1-3

Red Bull Salisburgo-Graz99ers 3-2 dopo overtime

Vorarlberg-Fehervar AV19 2-1

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025

1 EC-KAC 46 26 10 5 5 179 118 +61 93

2 EC Red Bull Salzburg 45 25 11 3 6 162 123 +39 87

3 HCB Südtirol Alperia 46 23 13 8 1 142 107 +35 87

4 Hydro Fehervar AV 19 46 27 16 1 2 136 110 +26 85

5 Steinbach Black Wings Linz 46 23 14 5 4 148 118 +30 83

6 Moser Medical Graz99ers 47 24 15 3 5 146 121 +25 83

7 EC iDM Wärmepumpen VSV 46 21 14 6 5 161 138 +23 80

8 Olimpija Ljubljana 45 15 19 9 2 119 129 -10 65

9 HC Pustertal Wölfe 46 15 20 2 8 140 150 -10 58

10 spusu Vienna Capitals 46 15 24 4 3 114 140 -26 56

11 Pioneers Vorarlberg 46 15 26 1 4 110 146 -36 51

12 Migross Supermercati Asiago Hockey 46 8 28 4 6 123 180 -57 38

13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 47 7 34 3 3 97 197 -100 30