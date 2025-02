GTWC Europe, AF Corse e Ferrari ancora in PRO. Debutto per Leclerc

AF Corse-Francorchamps Motors ha confermato l’impegno nella classe PRO del GT World Challenge Europe Powered by AWS con due Ferrari 296 GT3. Le auto italiane saranno protagoniste nell’Endurance e nella Sprint Cup con due equipaggi di primo profilo.

Il vincitore della 24h Le Mans 2023 Alessandro Pier Guidi ed il campione 2024 European Le Mans Series in LMP2 PRO Am Alessio Rovera continueranno ad alternarsi a bordo dell’auto n. 51 con il chiaro intento di confermarsi dopo il titolo ottenuto Endurance Cup ottenuto a Jeddah lo scorso novembre.

La coppia dividerà l’abitacolo con il monegasco Vincent Abril che cede il proprio posto sulla Ferrari n. 71 ad Arthur Leclerc. Il fratello di Charles debutterà nel campionato SRO dopo aver primeggiato nell’edizione 2024 del Campionato Italiano GT Endurance, sempre a bordo di una Ferrari 296 GT3.

Il 24enne si alternerà al volante con il vincitore della 24h Le Mans 2024 Antonio Fuoco ed al giovane Eliseo Donno, in azione nel GTWC Europe Sprint Cup 2024 in Silver Cup sempre con Ferrari ed AF Corse.

Ferrari avrà quindi due unità in PRO per tutte le sfide del campionato 2025 che vedrà ancora dieci competizioni in totale (5 Endurance e 5 Sprint). La 24h di Spa resta l’appuntamento più importante, la corsa belga si collocherà a fine giugno cronologicamente dopo la 3h di Monza e prima del round Sprint di Misano Adriatico.