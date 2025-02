F1, presentate le monoposto del Mondiale 2025: le nuove macchine, svelata la Ferrari. Le foto delle livree

Alla O2 Arena di Londra è andato in scena lo show di presentazione delle monoposto che saranno protagoniste nel Mondiale F1 2025. Le dieci scuderie che si presenteranno ai nastri di partenza del prossimo campionato hanno svelato le proprie vetture, mostrando i colori e le linee delle livree alternandosi in rapida successione sul palco dell’impianto nella capitale britannica, il tutto alternato da spettacoli musicali che hanno riempito una lunga serata.

Per la prima volta nella storia moderna tutti i team si sono riuniti per alzare i teli sulle macchine costruite per la nuova stagione, c’è stato modo per dare una prima occhiata alle varie creature ma ci sarà poi modo di analizzare nel dettaglio i singoli modelli e di vederli presto in pista: dal 26 al 28 febbraio spazio ai Test F1 in Bahrain, mentre il Mondiale F1 scatterà nel weekend del 14-16 marzo a Melbourne con il GP d’Australia.

La presentazione, con cui si sono festeggiati anche i 75 anni della F1, ha avuto luogo seguendo la classifica inverna dell’ultima classifica costruttori. Ad aprire le danze è stata la Kick Sauber con Hulkenberg e Bortoleto, seguita dalla Williams con cui quest’anno gareggerà Carlos Sainz accanto ad Alexander Albon e dalla Visa Cash App RB del confermato Yuki Tsunoda e della novità Hadjar. Esteban Ocon e Oliver Bearman saranno i due alfieri della Haas, Pierre Gasly e il rookie Jack Doohan rappresenteranno la Alpine.

Fernando Alonso sarà il veterano del gruppo al volante della Aston Martin, la Mercedes punterà su George Russell e sulla grande novità Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano che vuole sognare in grande. La Red Bull sarà ancora competitiva? Max Verstappen, Campione del Mondo, spera di lottare ancora per il vertice. La Ferrari cercherà il grande colpaccio con la certezza Charles Leclerc e il nuovo arrivato Lewis Hamilton, che ha lasciato la Mercedes per indossare il rosso e vuole mettere le mani sull’ottavo titolo iridato. La McLaren difenderà il titolo costruttori con Oscar Piastri e Lando Norris.

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha dichiarato: “Se devo scegliere una parola per il 2025 direi successo ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo. In alternativa dico che dobbiamo goderci questa stagione che sarà fantastica”. Grande entusiasmo anche da parte di Charles Leclerc: “Sto scoprendo la macchina adesso. La mia parola? Realizzazione, quella del sogno di diventare campione del mondo. Forse quella più giusta, però, è onore, perché sto vivendo il sogno rosso. Spero di scrivere la storia al fianco di Lewis”. Lewis Hamilton è stato accolto da un boato: “La mia parola? Rivitalizzazione. Mi sento rinvigorito, è tutto nuovo per me”.

Kimi Antonelli era al primo evento di questo calibro: ““Incredibile vedere tutta questa gente. Ho un grande privilegio e una grande opportunità. Sto cercando di crescere e di sfruttare questa occasione“. Toto Wolff è stato battagliero: “Buonasera a tutti. Congratulazioni alla F1 perché quest’evento è eccezionale, una pietra miliare. Mercedes ha una storia e una tradizione molto lunga, è stata prima una macchina da corsa che una vettura stradale”. George Russell vuole essere protagonista: “Speciale quello che sta succedendo oggi. C’è anche mia sorella nel pubblico. Mi aspetto una stagione davvero entusiasmante”.

Chris Horner, team principal della Red Bull, si è limitato: “Il campionato sarà molto combattuto. Abbiamo un nuovo pilota, Lawson. Ecco la nostra vettura”. Lando Norris ha espresso il proprio entusiasmo:“Sono entusiasta in vista del 2025. Sono felice di essere qui davanti ai fan inglesi. Vogliamo iniziare con il piede giusto, il team ha fatto un lavoro fantastico in fabbrica”. Oscar Piastri si è unito al compagno di squadra: “L’anno scorso è stato grandioso vincere il titolo Costruttori, quest’anno vogliamo fare un passo avanti e lottare fin da subito“.

FOTO E VIDEO LIVREE MONOPOSTO F1 2025

KICK SAUBER

The precise moment our 2025 season kicked into gear, as @stakef1team_ks unveiled their look! #F175LIVE pic.twitter.com/H76AddpmmL — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

WILLIAMS

One legendary team, ready to climb the order once again… And this is how they’ll look doing it!#F175LIVE @WilliamsRacing pic.twitter.com/rtqlRowXcG — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

VISA CASH APP RACING BULLS

New name, new driver, same sense of style ✨ Visa Cash App Racing Bulls reveal their look for 2025!#F175LIVE @visacashapprb pic.twitter.com/3eGUYIzPf7 — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

HAAS

An epic reveal for Haas’ 2025 livery… and those stunning race suits #F175LIVE @HaasF1Team pic.twitter.com/bGoq3Lqd4h — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

ALPINE

Alpine show off their two-tone look for the 2025 season #F175LIVE @AlpineF1Team pic.twitter.com/4tS8O7MSuC — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

ASTON MARTIN

Season ️ for Aston Martin coming up! And this is how they’ll look as they aim to return to the podium…#F175LIVE @AstonMartinF1 pic.twitter.com/J8mDn74f9W — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

MERCEDES

Back in black… with a hint of silver George Russell and Kimi Antonelli’s beauty for 2025 is here#F175LIVE @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/9bPqU9fBx3 — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Mercedes make their bid to return to the top in 2025… and this is how they’ll look #F175LIVE @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/tUyT04glvJ — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

RED BULL

Red Bull reveal their hand Can the RB21 return them to the top of the pecking order?#F175LIVE @redbullracing pic.twitter.com/A6aK0No5fy — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Red Bull reveal the livery they’ll look to make Max Verstappen a five-time world champion in #F175LIVE @redbullracing pic.twitter.com/YzMuek9ydG — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

FERRARI

The first Ferrari of the Lewis Hamilton era is here ❤️ How many wins for him and Charles Leclerc in 2025?#F175LIVE @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/sIzpwUacQN — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

MCLAREN