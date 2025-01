Skicross: Deromedis a caccia di Wilmsmann a Veysonnaz. Vietato sbagliare

Vietato commettere errori. Manca poco alla quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024-2025 di skicross, evento in scena in quel di Veysonnaz, in Svizzera, dal 30 gennaio al 2 febbraio. Un appuntamento di fondamentale importanza per Simone Deromedis, in piena corsa per conquistare la prima sfera di cristallo della sua carriera.

Ricordiamo velocemente la situazione nella classifica generale: al momento il trentino occupa la seconda posizione con 385 punti, settanta lunghezze in meno rispetto al diretto rivale, il tedesco Florian Wilmsmann, leader con 455. Relativamente vicini all’azzurro c’è poi il transalpino Youri Duplessis Kergomard, terzo a 305 davanti all’elvetico Alex Fiva, quarto con 304.

La pista svizzera ha dato risposte positive al nostro portacolori in passato. Nel 2021, in occasione della gara d’esordio, Deromedis conquistò un diciassettesimo posto, per poi attestarsi sempre in top 5: nel 2022 fu secondo, nel 2023 quinto, mentre l’anno scorso quarto. Adesso, con l’atleta arrivato in una nuova dimensione, ci si aspetta grandi cose. La missione sarà quella di rosicchiare più punti possibili al pericoloso Wilmsmann, salito per due volte sul podio a Veysonnaz, precisamente nel 2021 e nel 2024, magari segnando anche il miglior tempo in qualifica per avere la certezza del diritto di scelta circa l’uscita del cancelletto, fattore che spesso cambia i dividendi.

Ricordiamo che alla tappa ci saranno anche tutti gli altri azzurri: da Domink Zuech a Federico Tomasoni, passando per Yannick Gunsch e Jole Galli, anche lei motivata a centrare un altro piazzamento in top 3 in un’annata sportiva di rientro davvero interessante.