Golf, Straka si prende la testa dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am. Ritiro per Åberg

Sono già 3 i colpi di vantaggio che Sepp Straka, al termine delle prime 36 buche, è riuscito a guadagnare sui diretti inseguitori Russell Henley e Cam Davis. L’austriaco guida, così, l’AT&T Pebble Beach Pro-Am, uno dei più attesi tornei dell’anno (20 milioni in palio e 700 punti FedEx Cup), con uno score complessivo di -14, frutto di due giri in 65, ma il torneo è più aperto che mai. Se durante la settimana le condizioni meteo sono state “buone”, per il weekend è attesa una forte brezza che potrebbe sparigliare le carte in tavola e stravolgere, così, la leaderboard.

Dietro Henley (primo dopo il primo giro con un ottimo 64) e Davis, fermi a -11, un gruppetto capitanato da Tony Finau, di cui fanno parte Justin Rose, Austin Eckroat, Tom Kim e Andrew Novak, ha cambiato marcia e messo nel mirino le prime posizioni. In particolare, Tom Kim e Andrew Novak in una sola giornata hanno guadagnato 32 posizioni. Entrambi, infatti, erano partiti con un 69 insipido e si sono ritrovati a dover remare per conquistarsi la 4ª piazza a -10.

Si riaffaccia, finalmente, nella parte alta della classifica, anche il norvegese Viktor Hovland. Il 27enne nativo di Oslo ha però, al contrario dei colleghi Kim e Novak, perso terreno durante la seconda tornata. Partito forte, subito con un 65, nel secondo giro ha rallentato decisamente a causa di un 70 (-2) frutto di 4 birdie e 2 bogey. Al momento, Hovland, che manca l’appuntamento con la vittoria sul PGA Tour dal 2023, più precisamente dal 27 agosto, quando trionfò al Tour Championship con 5 colpi di vantaggio su Xander Schauffele, si trova al nono posto con Eric Cole, Lee Hodges e Lucas Glover.

Denso di nomi caldi, invece, il gruppetto fermo a -8 in 13ma piazza. Rory McIlroy, Shane Lowry, Patrick Cantlay, Justin Thomas, Collin Morikawa, Patrick Rodgers e Rasmus Højgaard sono tutti appaiati e pronti all’arrembaggio durante i due giorni rimasti. Gli unici due ad aver giocato meglio nel venerdì’ di gara sono Ridgers e Morikawa. Gli altri, invece, sono in linea con il field: campo più facile durante la prima giornata e qualche difficoltà in più nel secondo giro.

Ventesima posizione a pari merito per il più atteso di tutti, Scottie Scheffler. Due round in 67 e 70 lo hanno relegato a -7 nel gruppo più folto insieme, tra gli altri, a Rickie Fowler, Billy Horschel e Aaron Rai. Ritiro, ancor prima di partire per il secondo giro, per lo svedese Ludvig Åberg. Il 25enne di Eslov, in coppia con McIlroy per il tee time, ha parlato di “illness” e quindi non è sceso in campo.