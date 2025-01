Golf, Russell Henley guida l’AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo la prima tornata

I golfisti del PGA Tour inaugurano un nuovo appuntamento del fine settimana. Spazio infatti all’AT&T Pebble Beach Pro-Am (montepremi 20 milioni di dollari), storico evento nato nel 1937 in cui in maniera parallela all’evento principale i professionisti gareggiano al fianco di golfisti amatoriali ed alcune celebrità. Al termine della prima tornata guida la classifica Russell Henley.

L’americano, impegnato sullo Spyglass Hills Golf Club, completa la prima tornata con lo score di -8 (64 colpi) e vanta una lunghezza di margine sul gruppetto di inseguitori formato dall’australiano Cameron Davis, dal norvegese Viktor Hovland, dal danese Rasmus Hojgaard, dal connazionale Jake Knapp, dall’austriaco Sepp Straka e dall’inglese Justin Rose. Classifica alquanto corta con 68 sugli 80 partecipanti che hanno chiuso il round d’esordio con punteggi al di sotto del par.

Sui percorsi par 72 Pebble Beach Golf Links e Spyglass Hills Golf Club di Pebble Beach (California, Stati Uniti d’America) completano la top ten in ottava posizione con il punteggio di -6 gli statunitensi Eric Cole, Lucas Glover e Lee Hodges, l’irlandese Shane Lowry ed il nordirlandese Rory McIlroy. Questi ultimi due si sono resi protagonisti della giocata del giovedì, con l’hole-in-one estratto dal cilindro al par 3 della buca 15 per Rory, ed al par 3 della buca 7 per Shane.

VIDEO: GLI HOLE IN ONE DI LOWRY E MCILROY

AN ACE FOR THE LAD!@ShaneLowryGolf with an ace on one of the most iconic holes in golf @ATTProAm. pic.twitter.com/i7cyvGxcVw — PGA TOUR (@PGATOUR) January 30, 2025

119 yards ➡️ IN! For the second time in his career, @McIlroyRory has an ace on the PGA TOUR! pic.twitter.com/XywFx6oSek — PGA TOUR (@PGATOUR) January 30, 2025

Nel pomeriggio italiano spazio al secondo round che sarà utile a scremare le ristrette maglie della classifica, con Scottie Scheffler pronto a sferrare il suo primo attacco. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking è 15° con lo score di -5 e dunque attaccato ai primissimi.