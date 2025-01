Golf: Harris English resiste e vince il Farmers Insurance Open. Bella settimana per Matteo Manassero

Si è chiuso nella notte il Farmers Insurance Open. Al Torrey Pines, il South Course ha designato Harris English quale campione, con lo score di -8 nonostante il +1 dell’ultimo giro. Per lui complessivo di 280 colpi (68 73 66 73) e approdo intorno al 34° posto del ranking mondiale, nonché al quinto della lista americana per la Ryder Cup.

Non riesce la rimonta a un ottimo Sam Stevens, che nonostante un -4 in un giorno nel quale sono in pochissimi a poter girare sotto il par si ferma a un unico colpo da English (-7 il totale). A completare il podio ci pensa Andrew Novak, che chiude a -6 ed era a inizio giornata il più accreditato rivale del vincitore.

Quarta posizione a -5 per il sudcoreano Sungjae Im e il norvegese Kris Ventura (abbreviativo di Kristoffer), che precedono l’USA Hayden Springer, sesto a -4. Settimi l’altro statunitense Will Gordon (-3 con 34 posizioni recuperate) e il canadese Taylor Pendrith; noni in quota States Lee Hodges, Lanto Griffin, Greyson Sigg e Joel Dahmen, accompagnati dal sudcoreano K.H. Lee e dall’inglese Danny Willett.

Matteo Manassero per buona parte del giro sogna anche un piazzamento in top ten, a conferma di una settimana di valido spessore agonistico. Poi cala e per lui ultimo giorno da +3 e conclusione pari con il par, ma è un 25° posto che fa capire quanto il numero 1 italiano sia perfettamente in grado di competere sul PGA Tour. E, con questi veloci progressi, potremmo vederne delle belle abbastanza presto.