Golf: Sepp Straka inseguito da McIlroy e Lowry a Pebble Beach con un giro alla conclusione

A un giro dalla fine è rovente la lotta all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, tra gli eventi senz’altro più iconici del PGA Tour. E c’è la possibilità per Sepp Straka di raccogliere la quarta vittoria in carriera sul circuito americano, nonché seconda del 2025 a due settimane dall’American Express. Resta in testa, l’austriaco, con lo score di -16, ma stavolta in virtù del -2 realizzato nel moving day è braccato da tutte le parti.

Alle sue spalle, infatti, accoppiata di -7 per Rory McIlroy e Shane Lowry. Per il nordirlandese e l’irlandese, fra l’altro, giri esattamente identici come score: 66 70 65 fino a questo momento, un lato un po’ particolare della questione che li vede con chance importanti di giocarsi la vittoria.

Quarta posizione per l’inglese Justin Rose, in una delle sue migliori performance recenti: con lui a -14 il sudcoreano Tom Kim e l’australiano Cam Davis, per quella che anche in questo caso si preannuncia come una lotta importante.

Restano con alcune speranze alcuni degli americani rimasti più indietro. Lucas Glover è settimo da solo a -13, Russell Henley ottavo a -12, Austin Eckroat nono a -11. E poi c’è il gruppo dei decimi, con il danese Rasmus Højgaard, il canadese Taylor Pendrith e, in quota USA, Lee Hodges, Sam Stevens e soprattutto Scottie Scheffler. E del numero 1 del mondo, anche se è a -10, con sei colpi di ritardo, è sempre meglio non fidarsi.