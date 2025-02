Golf, il PGA si dirige all’iconico TPC Scottsdale. Difende il titolo del WM Phoenix Open Nick Taylor

Sarà il canadese Nick Taylor a difendere, sui fairway del TPC Scottsdale in Arizona, il titolo al WM Phoenix Open, storico torneo che si disputa dal 1932 e che mette in palio 9,2 milioni di dollari e 500 punti FedEx Cup. Il Circus si sposta, così, in uno dei percorsi più caldi dell’intera programmazione del PGA Tour, con l’iconica buca 16 soprannominata “The Coliseum”, uno dei par 3 più corti dell’intero circuito ai lati del quale viene allestita una gradinata temporanea da circa 20.000 spettatori.

Nick Taylor l’anno scorso si impose ai playoff contro lo statunitense Charlye Hoffman, così come fece Scottie Scheffler nel 2022 contro Patrick Cantlay. Il n.1 del mondo, dopo l’ottima prestazione al rientro dall’infortunio alla mano destra la scorsa settimana a Pebble Beach (9° a -15), si presenta all’appuntamento nel deserto con 2 titoli conquistati proprio a Phoenix (uno appunto nel 2022 e l’altro nel 2023). Tuttavia, tra i favoriti figurano anche Justin Thomas e Jordan Spieth, quest’ultimo ormai rientrato dopo un lungo periodo di stop, il danese Rasmus Højgaard con il fratello Nicolai, il finlandese Sami Valimaki, che ha preferito non fare tappa in Qatar sul DP World Tour dove vinse nel 2023, Max Homa e Rickie Fowler (vincitore nella stagione 2017-2018), lo scozzese Robert McIntyre e il britannico Matt Fitzpatrick.

Tra i vincitori del WM Phoenix Open figurano, naturalmente, tanti big: dal giapponese Hideki Matsuyama (2 volte campione in Arizona) a Phil Mickelson (1996, 2005,2013), da Vijay Singh (1995,2003) a Sandy Lyle, Arnold Palmer (3 volte di fila dal ’61 al ’63) e Jack Nicklaus. Anche Ben Hogan, campione di altri tempi, vinse qui. Più precisamente nel 1946 e nel 1947. Manca, all’appello, Tiger Woods. La tigre californiana non è mai riuscita a vincere in carriera un titolo a Phoenix.