Golf, il PGA Tour rimane alle Hawaii per il Sony Open. Matsuyama per il back to back, ancora fuori Scheffler.

Dopo la vittoria di Hideki Matsuyama sul campo del Plantation Golf Club di Kapalua, Hawaii, il PGA Tour si ferma nell’arcipelago pacifico per il Sony Open (8,7 i milioni di dollari con 500 punti FedEx Cup in palio questa settimana), torneo che andrà in scena dal 9 al 12 gennaio al Waialae Country Club di Honolulu.

Non sarà ancora della partita il numero uno al mondo Scottie Scheffler, fermatosi una settimana fa per operarsi alla mano destra dopo essersi ferito durante le feste di Natale. Scheffler ha deciso di lasciar passare ancora un po’ di tempo per permettere alla mano di riprendersi al meglio senza affrettare i tempi di recupero e salterà, oltre all’appuntamento di Honolulu anche l’American Express, torneo in calendario per la settimana del 16. Ci saranno, invece, molti dei volti che si sono schierati per il The Sentry. Tra loro sarà presente anche Matsuyama, impostosi con 3 colpi di vantaggio sullo statunitense Collin Morikawa (assente nella capitale hawaiana) lo scorso week end. Il nipponico, che qui vinse nel 2022, sarà uno dei 6 past champion in gara questi quattro giorni. Con lui anche il belga Thomas Detry, il canadese Corey Conners, gli statunitensi Michael Thorbjornsen e Keegan Bradley, e i sudcoreani Tom Kim e Byeong Hun An.

Il primo “full-field event” del PGA Tour prevede la partecipazione di ben 144 golfisti che potranno racimolare punti in vista dell’ AT&T Pebble Beach Pro-Am. I primi 5 in classifica FedEx Cup dal Sony Open al Farmers Insurance Open passando per l’American Express, infatti, si qualificheranno per il secondo Segnature Event dell’anno. I primi 5, invece, della sopracitata classifica dopo anche il Waste Management Phoenix Open saranno dentro il The Genesis Invitational.

A lottare, dunque, tanti nomi caldi. Tra loro il colombiano Nico Echavarria, i canadesi Adam Hadwin, Mackenzie Hughes, Taylor Pendrith e Adam Svensson, gli svedesi Jesper Svensson ed Henrik Norlander e gli americani J.T Poston, Webb Simpson, Sahith Theegala e Austin Eckroat.

Assenti, purtroppo, i veri big del momento. Fuori quindi Xander Schauffele, Ludvig Aberg, Viktor Hovland, Justin Thomas, Collin Morikawa, Wyndham Clark, Tony Finau e Billy Horschel.