Golf, il PGA Tour si presenta allo storico Torrey Pines. Pavon difende il titolo, Manassero con Molinari per gli azzurri

Il PGA Tour è già entrato nel clou della stagione. Questa settimana il maggiore circuito golfistico americano vola a San Diego, in California, per il Farmers Insurance Open (8,8 milioni di dollari di montepremi e 500 punti FedEx Cup in palio), torneo che si disputerà all’interno del noto complesso di Torrey Pines.

A difendere il titolo sarà il francese Matthieu Pavon, che l’anno scorso si impose di un colpo sul danese Nicolai Højgaard, e che proprio qui a San Diego vinse il suo primo titolo sul circuito. Vittoria che permise a Pavon l’ingresso nel Tour Championship di agosto scorso e, soprattutto, la partecipazione alle Olimpiadi per il Paese transalpino.

Con lui, questo week end, più precisamente da domani, mercoledì 22 a sabato 25 gennaio, ci saranno tanti nomi importanti. Lo svedese Ludvig Åberg si presenta dopo una sola presenza (al The Sentry alle Hawaii) dove però si qualificò T5. L’australiano Jason Day, invece, dopo alcune stagioni sottotono, sta dimostrando di aver ritrovato un buono swing e di riuscire a piazzarsi nei tornei importanti. Day, che ha 13 vittorie sul PGA, arriva con due presenze (The Sentry e The American Express) dove si classificò rispettivamente T40 e T3. Nel field anche Max Homa, 6 vittorie in carriera, il coreano Sungjae Im, il sudafricano Thriston Lawrence (3° nella Race To Dubai l’anno scorso), l’irlandese Shane Lowry (major champion), il giapponese Hideki Matsuyama, vincitore già quest’anno del The Sentry nonchè Masters Champion, gli scandinavi Niklas Nørgaard, Henrik Norlander, Sami Valimaki e Kris Ventura (autore di una hole-in-one) notevole la scorsa settimana.

Presenti anche i due italiani Francesco Molinari e Matteo Manassero. Il torinese partirà dalla 1 con il britannico Matt Wallace e con lo statunitense Chris Gotterup. Il golfista veronese, invece, inizierà dalla 10 insieme al giapponese Takumi Kanaya e lo svedese Tim Widing. Manassero, che ha acquisito la carta del Tour al termine dell’ultima stagione del Dp World Tour grazie al posizionamento “consono” nella Race to Dubai, si è classificato T29 alla sua prima sul PGA Tour (il The American Express di pochi giorni fa).

Non sarà ancora presente il numero uno dell’Official World Golf Ranking Scottie Scheffler, fermo da Natale per una ferita riportata alla mano destra e per la conseguente operazione alla quale si è sottoposto. Scheffler non ha ancora fatto trapelare quando tornerà in campo.

Il Framers Insurance Open, che si giocherà sui due classici percorsi del Torrey Pines (South e North), segnerà anche la fine dell’AON Swing 5, mini classifica dove i primi 5 (tra i non ancora qualificati) per punti (dal Sony Open fino ad oggi) si aggiudicheranno il posto all’interno dell’AT&T Pebble-Beach Pro Am.