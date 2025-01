Golf, Nick Dunlap difende il titolo al The American Express. Manassero e Molinari alla prima stagionale sul PGA

Il PGA Tour sta entrando sempre più nel vivo della propria stagione. Questa settimana il “Circus” si dirige in California, più precisamente nella Coachella Valley, per il The American Express, torneo arrivato alla sua 66esima edizione. Precedentemente giocato sulla lunghezza di 90 buche (5 giorni), dal 2012 è passato al tradizionale format su 4 giorni con la peculiarità di avere il taglio dopo 54 buche (dopo il sabato quindi) e una rotazione su 3 percorsi differenti (Pete Dye Stadium Course, La Quinta Country Club, Nicklaus Tournament Course).

A difendere il titolo sarà Nick Dunlap, 21enne passato professionista ed entrato nel maggiore circuito americano proprio dopo la vittoria da amateur (il primo a riuscirci dal ’91) dell’anno scorso in questo torneo davanti al sudafricano Christiaan Bezuidenhout di un colpo. Con lui tanti golfisti pronti a guadagnare qualche punto in vista della “mini classifica a punti” che dal Sony Open fino al Farmers Insurance Open porta direttamente dentro all’AT&T Pebble Beach Pro-Am. Saranno infatti 157 i giocatori al via dal 16 al 19. In campo, dunque, Wyndham Clark e Justin Thomas (major winner), Patrick Cantlay, attuale numero 11 del mondo giunto alla sua 7ª presenza qui a La Quinta, Billy Horschel, Sungjae Im e Sam Burns, quest’ultimo T6 l’anno scorso, Nick Taylor, fresco vincitore del Sony Open all’ennesimo playoff, e Nico Echavarria, secondo la scorsa settimana.

Non saranno presenti, invece, Scottie Scheffler e Xander Schauffele. Il n.1 al mondo è fermo ai box per l’intervento alla mano destra al quale si è sottoposto dopo essersi ferito con un vetro durante le vacanze di Natale. Non è arrivata invece la motivazione del ritiro da parte di Schauffele, attuale n.2 del World Ranking. Spazio, invece, per due italiani: Francesco Molinari e Matteo Manassero. I due azzurri sono scesi in campo per la Team Cup nel week end appena conclusosi in terra emiratina e avranno voglia di dimostrare che il “calo” accusato durante il torneo a squadre è stato solamente un “brutto momento”. Manassero sarà alla sua prima apparizione sul circuito americano da quando l’anno scorso, grazie al 12° posto in Race to Dubai, è riuscito a staccare la carta piena del PGA Tour. L’ultima apparizione di Francesco Molinari, invece, risale al 24 novembre scorso quando non passò il taglio al The RSM.

La settimana dopo il PGA rimarrà in California per il Farmers Insurance Open a San Diego dove a difendere il titolo sarà il francese Matthieu Pavon.