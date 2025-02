Frederic Vasseur: “Le prime gare saranno cruciali. Avere due piloti così forti è un vantaggio”

Nella giornata di ieri la Ferrari ha svelato finalmente la SF-25 che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno di quest’anno. La Scuderia di Maranello, con l’arrivo di Lewis Hamilton al posto di Carlos Sainz come nuovo compagno di Charles Leclerc, può contare sulla miglior coppia di piloti della griglia e ha quindi l’obiettivo di lottare per entrambi i titoli iridati nel 2025.

“È sempre fantastico presentare una nuova livrea, una nuova vettura, nuovi sponsor e, in questo caso, una nuova line-up. È una bella sfida, siamo pronti per la stagione. Nel 2024 abbiamo lottato fino all’ultima curva per il campionato costruttori e vogliamo iniziare la nuova stagione sulle stesse basi. Penso che abbiamo un buon pacchetto, una buona vettura, una buona coppa di piloti. Vogliamo fare davvero uno step in avanti. Per riuscirci dobbiamo mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, dobbiamo minimizzare gli errori e continuare lo sviluppo che abbiamo fatto negli ultimi due anni“, dichiara Frederic Vasseur.

“Quella del 2024 è stata probabilmente la stagione più emozionante dell’ultima decade e credo che possiamo partire dalle stesse basi anche nel 2025. Siamo alla fine del ciclo di queste vetture e sicuramente avremo una sfida dove saremo tutti vicini. Le prime gare saranno cruciali, perché ad un certo dovremo concentrarci sulle nuove regole 2026 e tutti i team fermeranno lo sviluppo ad un certo punto della stagione“, aggiunge il team principal della Ferrari.

Sulle conseguenze della presenza in squadra del sette volte iridato Lewis Hamilton al fianco di Leclerc: “Non è un problema avere una line-up così forte, è un vantaggio. Abbiamo un obiettivo chiaro, lottare per i campionati e parte del successo arriverà dal mix che avremo dai nostri due piloti e le due vetture. Sono sicuro che stiamo spingendo nella giusta direzione“.

Il manager francese ha un ottimo rapporto con entrambi, dopo aver lavorato con il pilota inglese nel corso del suo cammino verso la F1: “Conoscerli da tempo è sicuramente un vantaggio. Ci conosciamo dalle categorie propedeutiche, quando erano molto più giovani. Sicuramente questo aiuterà a collaborare. Sicuramente sono maturati e questo aiuterà il team a migliorare e lottare per i Mondiali“.