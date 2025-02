Charles Leclerc: “L’obiettivo logico è vincere il Mondiale costruttori, ma io sogno il titolo piloti”

Charles Leclerc si presenta al via della sua settima stagione in Ferrari con l’obiettivo di coronare il suo grande sogno, vincere un titolo mondiale di Formula Uno con la Rossa. Il monegasco, reduce da un ottimo 2024 con 14 podi, 3 pole position e 3 vittorie, proverà ad alzare ulteriormente l’asticella anche nel tentativo di prendersi il ruolo di prima guida del team dopo l’arrivo a Maranello del sette volte iridato Lewis Hamilton.

“Sono d’accordissimo con Enzo Ferrari che diceva che la prossima Ferrari è la migliore, perché nel nostro caso bisogna sempre guardare i punti deboli della macchina dell’anno precedente per fare meglio quello successivo. Credo che da questo punto di vista abbiamo lavorato molto bene, poi per dire che è la migliore ci sono anche altri team in griglia, quindi lo scopriremo alla prima gara. Ma lo spero veramente e che questo possa essere l’anno della Ferrari“, dichiara Leclerc dopo la presentazione della SF-25.

Sull’obiettivo stagionale: “Siamo arrivati secondi nel Costruttori l’anno scorso, molto vicini alla McLaren che ha vinto il titolo, quindi l’obiettivo logico per quest’anno è quello di vincere il Mondiale Costruttori, ma non solo. Io ho un sogno da quando sono bambino e da quando ho iniziato a fare questo sport, che è diventare campione del mondo, quindi il mio obiettivo è diventarlo nel 2025“.

Sul rapporto con Hamilton: “Con Lewis sta andando benissimo. Andiamo molto d’accordo ed abbiamo già passato parecchio tempo insieme qui a Maranello per preparare questa stagione. La parola sorpresa non è la parola giusta, perché quando in squadra arriva uno come Lewis Hamilton, che è il più vincente della storia, mi aspettavo che facesse qualcosa di molto unico ed eccezionale nel suo modo di lavorare. Per me è un momento molto interessante, perché ho tanto da studiare e da analizzare. È stato molto bello questo periodo e non vedo l’ora di scendere in pista, sperando di riportare la Ferrari in alto“.

“Le stagioni sono sempre più lunghe, con sempre più gare. Sicuramente è sempre più stancante, ma in termini di condizione fisica non credo di aver fatto qualcosa di diverso. Alla fine il poco tempo libero che abbiamo da dicembre a febbraio lo usiamo nella maniera più ottimale possibile, dando priorità alla preparazione fisica e spingendo il corpo ai suoi limiti. È quello che ho fatto anche quest’anno, sulle Dolomiti come sempre, e mi sento pronto per iniziare la stagione 2025“, conclude il nativo del Principato.