Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. ‘Identikit’ Staffetta Mista. Per l’Italia 2 argenti iridati

Mercoledì 12 febbraio andrà in scena la gara inaugurale dei Mondiali di biathlon di Lenzerheide. Sarà la staffetta mista ad aprire il programma della manifestazione iridata, come avviene ormai abitualmente dal 2011. Questo format assegnerà medaglie per la XVIII volta nella storia.

Inizialmente questa competizione era ritenuta “figlia di un Dio minore“, venendo disertata da molti atleti di punta. Cionondimeno, la puntuale decisione dell’Ibu di collocarla “in testa” al Mondiale, ha sostanzialemente azzerato le assenze strategiche.

È doveroso ricordare tutti i cambiamenti di connotati avvenuti nel corso del tempo. Dopo il biennio 2005-2006 classificabile come “sperimentale”, dal 2007 al 2019 la prova ha assunto una conformazione stabile (due frazioni femminili di 6 km seguite da altrettante maschili di 7,5 km). Nel 2020 il chilometraggio dei segmenti maschili è però stato ridotto a 6 km ed è stata prevista l’alternanza nell’ordine dei sessi.

MONDIALI BIATHLON 2025

IDENTIKIT STAFFETTA MISTA

NAZIONE PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO

NORVEGIA – 7 titoli

2011, 2012, 2013, 2019, 2020, 2021, 2023

ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2015 – REP.CECA, Francia, Norvegia

2016 – FRANCIA, Germania, Norvegia

2017 – GERMANIA, Francia, Russia

2019 – NORVEGIA, Germania, Italia

2020 – NORVEGIA, Italia, Rep.Ceca

2021 – NORVEGIA, Austria, Svezia

2023 – NORVEGIA, Italia, Francia

2024 – FRANCIA, Norvegia, Svezia

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

13 (7-3-3) – NORVEGIA

10 (3-4-3) – FRANCIA

9 (3-3-3) – GERMANIA

5 (2-1-2) – RUSSIA

5 (1-1-3) – SVEZIA

3 (1-0-2) – REP.CECA

3 (0-2-1) – ITALIA

1 (0-1-0) – BIELORUSSIA

1 (0-1-0) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – AUSTRIA

ITALIA, TUTTE LE MEDAGLIE

Argenti (2)

Anterselva 2020 – (Vittozzi, Wierer, Hofer, Windisch D.)

Oberhof 2023 – (Vittozzi, Wierer, Bionaz, Giacomel)

Bronzi (1)

Östersund 2019 – (Vittozzi, Wierer, Hofer, Windisch D.)

STAFFETTA MISTA, INVERNO 2024-25

TUTTI I PODI

Kontiolahti

1. NORVEGIA (Knotten, Tandrevold, Dale-S., Sørum)

2. FRANCIA (Jeanmonnot, Braisaz-B., Perrot, Jacquelin)

3. SVEZIA (Magnusson, Öberg E., Nelin, Ponsiluoma)

Oberhof

1. SVEZIA (Samuelsson, Ponsiluoma, Öberg E., Öberg H.)

2. FRANCIA (Claude F., Perrot, Richard, Jeanmonnot)

3. NORVEGIA (Lægreid, Bø T., Tandrevold, Kirkeeide)

TUTTI I PIAZZAMENTI DELL’ITALIA NEL 2024-25

Kontiolahti – 5° posto (Wierer/Auchentaller/Bionaz/Giacomel)

Oberhof – 6° posto (Giacomel/Zeni/Trabucchi M./Carrara)

Nota bene: Nessuna delle due staffette miste disputate nella stagione in corso fa veramente in testo. Entrambe sono andate in scena lo stesso giorno di una single mixed, obbligando le varie nazioni a effettuare scelte di campo. Situazione che non si verificherà ai Mondiali, poiché le due prove non sono previste nella stessa giornata. Inoltre, a Oberhof hanno aperto i maschi e chiuso le donne.