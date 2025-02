Francesco Bagnaia ammette: “Marc Marquez ingombrante, ma è uno stimolo per fare meglio”

Nel prossimo week end prenderà il via il Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Buriram, in Thailandia, si darà il via alle danze e tra i temi della stagione ci sarà sicuramente il rapporto tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez, interno alla Ducati ufficiale.

La Rossa ha deciso di cambiare la propria politica, optando sul nome grosso e su un campione dal palmares importantissimo e voglioso di vincere ancora. Per Pecco una sfida dura da vincere, nella consapevolezza di avere il rivale principale con la stessa moto, la migliore del Circus delle due-ruote.

“Avrei preferito continuare con Enea Bastianini come compagno di squadra, le cose, però, sono andate così. Sicuramente la presenza di Marquez sarà molto più ingombrante. Ha vinto otto titoli mondiali e il fatto che quest’anno possa rivincerlo è uno stimolo a far meglio anche per me“, ha dichiarato Bagnaia a Chivasso come riportato da torinocronaca.it.

Il centauro piemontese è pronto però a mettere in pista tutto quello che ha fin dalla prima gara, consapevole anche di avere una componente aggressiva da sfoderare: “So esserlo quando voglio“, ha aggiunto.