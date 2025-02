Sanchini: “Marquez o Bagnaia? Spagnolo favorito, ma Pecco…Il terzo incomodo sarà un italiano”

Marc Marquez o Pecco Bagnaia? Il Mondiale 2025 di MotoGP sembra profilare all’orizzonte una sfida tutta in Ducati tra lo spagnolo, neo arrivato sulla moto ufficiale e l’italiano, che vuole riprendersi il trono della classe regina dopo averlo perso nella scorsa stagione nella sfida contro Jorge Martin. Sul tema è intervenuto Mauro Sanchini, ormai storica seconda voce della MotoGP su Sky Sport, che ai microfoni di OA Sport ha presentato la stagione che sta per cominciare.

Sanchini non ha dubbi sulla competitività di Marquez, che probabilmente è il principale favorito: “Marquez ha l’occasione di eguagliare i Mondiali di Valentino Rossi. Si tratta di uno dei piloti più forti della storia, è sulla miglior moto, quindi ti potrei anche dire che è il favorito”.

L’ex pilota marchigiano, però, non dimentica le qualità di Bagnaia, che sicuramente darà battaglia a Marquez fino alla fine: “Pecco Bagnaia, però, è un grandissimo campione e credo che ci saranno piste in cui dovrà soffrire, ma piste in cui riuscirà a mettere in difficoltà Marquez e poi chi sbaglierà meno vincerà questo Mondiale. Secondo me se la giocano al 50%”.

Sanchini poi pronostica anche una stagione importante per un altro pilota italiano: “Dietro di loro io ci metto Bezzecchi. Mi è piaciuto moltissimo, la simulazione gara che ha fatto in Thailandia è stata bellissima ed io mi aspetto veramente tanto da lui”.