Flora Tabanelli si qualifica alla finale di Big Air ad Aspen e ipoteca la Coppa del Mondo

Ad Aspen (USA) sono andate in scena le qualificazioni della quinta tappa della Coppa del Mondo di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Flora Tabanelli si è presentata all’appuntamento da leader della classifica di specialità con 320 punti all’attivo dopo la vittoria ottenuta tre settimane fa a Kreischberg, suo primo sigillo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

La 18enne, che nel corso di questa annata agonistica era salita sul podio anche negli altri tre appuntamenti (terza a Klagenfurt e a Chur, seconda a Pechino), deve difendere 104 punti di vantaggio sulla cinese Mengting Liu e 118 sulla svizzera Mathilde Gremaud quando mancano due appuntamenti al termine della stagione (compreso quello in corso di svolgimento sulle nevi statunitensi).

L’emiliana ha chiuso il turno preliminare in terza posizione con il punteggio di 91.00 alle spalle della francese Tess Ledeux (95.25 per la Campionessa del Mondo e argento olimpico, tornata in scena dopo aver saltato i due appuntamenti di gennaio in Austria) e della canadese Megan Oldham (93.75). L’azzurra si è qualificata alla finale ed è a un passo dalla conquista della Sfera di Cristallo, visto che le sue più immediate inseguitrici in graduatoria sono assenti a questo appuntamento.

All’atto conclusivo, che si disputerà giovedì 6 febbraio, si sono qualificate anche le padrone di casa Rell Harwood (89.75) e Eleanor Andrews (84.50), la svizzera Anouk Andraska (87.75), la finlandese Anni Karava (86.75) e la tedesca Muriel Mohr (81.75). Niente da fare per Miro Tabanelli (fratello maggiore di Flora) e Renè Monteleone, eliminati rispettivamente con 17mo e il 43mo posto complessivo (159.00 e 102.25 punti) nella gara maschile.

Hanno passato il turno gli statunitensi Mac Forehand (176.50) e Konnor Ralph (175.00), i canadesi Noah Porter Maclennan (175.25) e Dylan Deschamps (180.25), il norvegese Birk Ruud (174.50), il francese Timothe Sivignon (172.00), lo svizzero Andri Ragettli (169.25), il neozelandese Luca Harrington (184.50), gli austriaci Matej Svancer (178.25) e Julius Forer (165.00).