Flora Tabanelli fa sognare anche nello slopestyle: podio sfiorato in Coppa del Mondo! Gu vince a Laax

Flora Tabanelli continua a fare sognare l’Italia e, dopo la spettacolare vittoria ottenuta nel Big Air di Kreischberg un paio di settimane fa (suo primo successo in Coppa del Mondo, ora è in testa alla classifica di specialità e ha compiuto un passo importante verso la conquista della Sfera di Cristallo), ha accarezzato il podio nello slopestyle, altra disciplina dello sci freestyle, nella seconda tappa del massimo circuito internazionale itinerante.

L’azzurra si è esaltata sulle nevi di Laax (Svizzera) in questa specialità presente alle Olimpiadi Invernali e ha chiuso al quarto posto: dopo il 63.55 fatto registrare sul primo salto, la 17enne emiliana si è migliorata nella seconda prova e ha toccato quota 70.67, fermandosi a meno di due punti di distacco dalla formidabile svizzera Mathilde Gremaud (72.59 per la Campionessa Olimpica di Pechino 2022). I miglioramenti sono lampanti anche in questo tipo di eventi, a dimostrazione della completezza della nostra portacolori.

L’azzurra ha conquistato il miglior risultato della carriera, visto che prima di oggi era stata settima a Stubai (Austria) il 23 novembre 2023 e quinta a Tignes (Francia) il 16 marzo 2024, suoi unici piazzamenti in top-10. La nostra portacolori, che un paio di mesi fa non era andata oltre la ventunesima piazza nella tappa di apertura a Stubai, ha dimostrato di poter essere competitiva nello slopestyle: a questo punto è lecito sognare in grande non soltanto nel Big Air, quando mancano soltanto tredici mesi ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

La gara è stata vinta dalla cinese Ailing Eileen Gu, grandissima favorita della vigilia capace di dettare legge con il perentorio riscontro di 81.22. La grande stella dell’ultima rassegna a cinque cerchi (oro nel Big Air e nell’halfpipe, argento nello slopestyle) ha fatto il proprio debutto stagionale in questa specialità dopo aver vinto tre gare di Coppa del Mondo nell’halfpipe e ha rifilato un distacco pesante alla canadese Megan Oldham (72.80). Gremaud si è issata in testa alla classifica generale con 140 punti, alle sue spalle inseguono Gu (100), Oldham (109) e Hoefflin (92), mentre Tabanelli è a quota 60.

La gara maschile è stata vinta dal norvegese Birk Ruud (85.54) davanti agli statunitensi Mac Forehand (83.69) e Alex Hall (81.62). Il nostro Miro Tabanelli, fratello maggiore di Flora, era stato eliminato nel turno di qualificazione. Lo slopestyle tornerà protagonista ad Aspen (USA) il prossimo 1° febbraio, poi mancheranno le tappe di Stoneham (Canada, 22 febbraio) e Tignes (Francia, 14 marzo) per chiudere la stagione di Coppa del Mondo e lasciare spazio ai Mondiali in Engadina a fine marzo.