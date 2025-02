Feliciano Lopez difende Sinner: “Io gli credo, sta pagando le colpe di altri”

Jannik Sinner rimarrà lontano dai tornei per i prossimi tre mesi, fino al 4 maggio. E’ stata la decisione presa dal numero 1 del mondo in base alla proposta dell’agenzia antidoping WADA: una squalifica “patteggiata” per evitare lo scontro di fronte al TAS, che avrebbe potuto comportare una squalifica più lunga per il numero 1 del mondo.

Se da una parte ci sono state diverse critiche a questa decisione da parte di colleghi ed ex colleghi di Sinner come Wawrinka, Kyrgios e Kafelnikov, Feliciano Lopez, ex giocatore spagnolo e ora direttore di alcuni tornei, ha preso le difese dell’altoatesino.

Sotto al post in cui Wawrinka ha dichiarato di non credere più in uno sport pulito, l’iberico ha risposto così: “Io ci credo Stan. È molto chiaro che non ha fatto nulla per migliorare le sue prestazioni, è dimostrato. Si sta assumendo la piena responsabilità per l’errore degli altri e i 3 mesi di sospensione sono di conseguenza. Una sospensione più lunga avrebbe reso lo sport più pulito? Non credo“.