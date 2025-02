Kafelnikov si scaglia su Sinner: “Non giocherei più una partita contro di lui”

Nella mattinata di oggi è arrivata l’ufficialità: Jannik Sinner e la WADA hanno patteggiato per una squalifica di tre mesi del giocatore altoatesino. L’azzurro potrà tornare in campo dal 5 maggio, salterà in totale 4 Masters 1000, ma rientrerà per Roma e per il Roland Garros e non salterà nessuno Slam.

Tanti sono stati i commenti da parte di colleghi ed ex colleghi e su X non si è risparmiato l’ex numero 1 del mondo Yevgeny Kafelnikov: “Dopo gli ultimi sviluppi, farei questo se fossi ancora un giocatore. Ogni volta che pesco Sinner in un torneo, non scendo in campo, non importa se al primo turno o in finale. Ma temo che nessuno lo farà”.

Il russo ha rincarato la dose attaccando anche la WADA: “La WADA è l’organizzazione più sporca! Ognuno può fare l’accordo che vuole con loro anche essendo colpevole”.

E ancora contro Sinner: “Non capisco proprio! Se sei sicuro al 100% della tua innocenza (come ha detto di esserlo insieme ai suoi avvocati), perché accetti una squalifica di tre mesi? Non ha senso per me”.

Un attacco evidentemente senza filtri, senza basi dal punto di vista dello sviluppo delle azioni e dei fatti e che appare piuttosto fuori luogo.

i just don’t get it!! If you absolutely 100% sure of your innocence(as he was before with his lawyers),why you accepting 3 month ban?? makes no sense to me‍♂️ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 15, 2025

WADA is dirtiest organization ! You can make any deal you want with them even if guilty ‍♂️‍♂️ — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 15, 2025