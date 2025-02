Federica Brignone: “Questa non è la mia pista, dovrò tirare fuori il coniglio dal cilindro”

Dopo l’incoraggiante terzo posto di ieri nella prima prova cronometrata, Federica Brignone non va oltre una modesta 24ma posizione in occasione del secondo training ufficiale della discesa libera dei Campionati Mondiali 2025 di sci alpino, in corso di svolgimento a Saalbach (in Austria). La valdostana ha commesso un errore nella parte alta della pista ‘Ulli Maier’, perdendo così velocità sul piano per tutto il tratto centrale di scorrimento e accumulando un distacco pesante dalle migliori.

“Non ho trovato le mie condizioni, oggi mi sono sentita più rigida. Nella parte alta ho sbagliato da subito ed essendo piatto quel tratto ho perduto tanto tempo nel tratto centrale. Sotto ho fatto un bel pezzo, dove ho sbagliato ieri. Spero di essere più morbida, perché ho sbagliato tutte le onde, rallentavo, frenavo, è come se le avessi prese tutte in faccia“, spiega la leader della classifica generale di Coppa del Mondo ai microfoni della FISI.

Obiettivo podio alla vigilia del SuperG: “Il supergigante è interessante quando ha punti ciechi, oppure angoli dove entri fortissimo, incontri dossi e devi tirare curve. C’è la possibilità di tracciare in questo modo, la pista è larga ed è possibile inventarsi qualcosa di interessante. Mi sento bene, sono consapevole che questa non sia la mia pista soprattutto per la velocità, qui dovrò tirare fuori il coniglio dal cilindro“.

Sul clamoroso successo dell’Italia (con Della Mea, Collomb, Vinatzer e Della Vite) nel parallelo a squadre iridato: “Ieri nel parallelo a squadre i ragazzi sono stati bravissimi, ho vissuto emozioni fortissime. Quando provi a tirare fuori il meglio senza metterti pressioni, allora possono arrivare sorprese come è successo“.