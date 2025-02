Il palmares di Federica Brignone: 8 medaglie tra Mondiali e Olimpiadi, Alberto Tomba ad un passo!

Federica Brignone continua a scrivere pagine su pagine della storia dello sci alpino e dello sport italiano. L’ultima è forse quella più bella, più emozionante, quella che la stessa Federica ha detto di aver sognato di vivere da una vita. Il capolavoro odierno nel gigante iridato di Saalbach entra di diritto nelle imprese sportive di sempre per l’Italia, con la valdostana che ha dominato prima e seconda manche, infliggendo distacchi abissali a tutte le avversarie.

Questo non è il primo oro mondiale della carriera per Brignone, visto che nel 2023 era riuscita a conquistare il titolo in combinata. Senza alcun dubbio, però, questa vittoria è decisamente più speciale, più sentita ed importante, arrivata nelle specialità che l’aveva vista esordire in Coppa del Mondo e poi ottenere a Soelden anche il primo successo della carriera.

Anche la prima medaglia mondiale è arrivata sempre in gigante e ben quattordici anni fa a Garmisch. Dopo quell’argento, la valdostana ha dovuto aspettare molto tempo per tornare sul podio iridato, arrivando proprio all’edizione del 2023 a Courchevel/Meribel con l’oro in combinata e nuovamente l’argento in gigante. A Saalbach un altro secondo posto ma decisamente importante in superG e poi oggi il capolavoro in gigante con l’oro tanto atteso.

Cinque medaglie mondiali e tre olimpiche per Brignone, prima ed unica nella storia dello sci alpino femminile, ad un passo ormai da una leggenda come Alberto Tomba che è a quota nove. L’eterno mito dello sport italiano ha conquistato in carriera quattro medaglie (2 ori ) ai Mondiali e addirittura cinque alle Olimpiadi con tre fantastici ori.

Brignone ha vinto il bronzo nel 2018 a PyeongChang in gigante, mentre quattro anni dopo erano arrivati a Pechino un altro bronzo in combinata e l’argento in gigante. Il prossimo anno c’è Milano-Cortina, l’Olimpiade in casa e con la possibilità di andare a caccia di quell’unico oro che manca nella bacheca di Federica e con l’opportunità di diventare la più vincente di sempre nello sci italiano.