Quando torna Federica Brignone? Il calendario delle gare: sarà volata per la Coppa del Mondo generale

Dopo aver chiuso in bellezza i Campionati Mondiali di Saalbach, vincendo un argento in superG e soprattutto l’oro in slalom gigante, Federica Brignone si appresta ad affrontare la volata finale con Lara Gut-Behrami per la Sfera di Cristallo. Si preannuncia infatti un serrato testa a testa tra l’azzurra e la svizzera per imporsi nella classifica generale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino quando mancano quindici gare al termine della stagione.

Il calendario, a meno di ulteriori cancellazioni, prevede quattro giganti (due a Sestriere, uno ad Are, uno a Sun Valley), quattro discese libere (due a Kvitfjell, una a La Thuile, una a Sun Valley), tre superG (Kvitfjell, La Thuile, Sun Valley), tre slalom (Sestriere, Are, Sun Valley) ed una competizione da recuperare a La Thuile in una specialità che verrà stabilita dopo il weekend norvegese di Kvitfjell (1-2 marzo).

In Val d’Aosta potrebbe essere recuperato il supergigante cancellato a St. Moritz prima di Natale, anche perché è già stato comunicato che uno dei due giganti annullati a Tremblant non verrà ricollocato. Il prossimo appuntamento del Circo Bianco è in programma nel fine settimana del 21-23 febbraio a Sestriere, che ospiterà due gare tra le porte larghe ed uno slalom speciale.

Brignone si presenta al via dell’ultima parte della stagione da leader della classifica generale di Coppa del Mondo con un vantaggio di 70 punti sulla rivale Gut-Behrami, 192 sull’altra svizzera Camille Rast, 198 sulla croata Zrinka Ljutic, 212 sulla svedese Sara Hector e 248 su Sofia Goggia. Tagliate fuori dai giochi tutte le altre, inclusa la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin (sprofondata a -528 dopo il lungo stop per l’infortunio di Killington).

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

21 febbraio Gigante femminile a Sestriere (Italia)

22 febbraio Gigante femminile a Sestriere (Italia)

23 febbraio Slalom femminile a Sestriere (Italia)

28 febbraio Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

1° marzo Discesa femminile a Kvitfjell (Norvegia)

2 marzo SuperG femminile a Kvitfjell (Norvegia)

8 marzo Gigante femminile ad Are (Svezia)

9 marzo Slalom femminile ad Are (Svezia)

14 marzo Discesa libera femminile a La Thuile (Italia)

15 marzo SuperG femminile a La Thuile (Italia)

16 marzo Gara da recuperare a La Thuile, da definire dopo Kvitfjell

22 marzo Discesa libera femminile a Sun Valley (USA), finale

23 marzo SuperG femminile a Sun Valley (USA), finale

25 marzo Gigante femminile a Sun Valley (USA), finale

27 marzo Slalom femminile a Sun Valley (USA), finale