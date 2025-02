Pagelle gigante femminile Mondiali: Brignone, poesia e pace dei sensi; Bassino tornerà a riveder le stelle

PAGELLE GIGANTE FEMMINILE MONDIALI SCI ALPINO 2025

Federica Brignone, 11: è più di 10 e lode, quindi simbolicamente le diamo 11. Nella sua carriera ci aveva regalato tante perle, ma oggi è arrivata quella più preziosa. Mai aveva sciato così. Vederla scendere è stato come ascoltare i suadenti versi di una poesia. Se anche lo sport può tramutarsi in una forma d’arte, allora la valdostana è una maestra dal dono innato. A 34 anni suonati ha toccato l’apice della carriera. Per quale motivo? Semplice: ha raggiunto la pace dei sensi. Non ha più nulla da dimostrare a nessuno. È sciolta, libera, scia semplicemente perché ama quello che fa. Un tempo si creava aspettative enormi, talvolta faticava a reggere la pressione. In tarda età si sta togliendo tutte le soddisfazioni che merita. Il discorso se sia la sciatrice italiana migliore di tutti i tempi, anche meglio di Deborah Compagnoni, è ancora prematuro. Attendiamo la fine della carriera per tirare le somme. Intanto c’è una nuova sfida all’orizzonte: la Coppa del Mondo generale.

Alice Robinson, 10: si è rivelata un’avversaria durissima da battere. La prima e la seconda hanno disputato una gara a parte rispetto al resto del mondo. Brignone ha rifilato ben 9 decimi alla neozelandese e addirittura oltre 2 secondi e mezzo all’americana Paula Moltzan, bronzo. La 23enne maori, ad ogni modo, si conferma un talento straordinario e si è ritrovata completamente dopo qualche anno difficile. In prospettiva potrebbe diventare una candidata per la Coppa del Mondo generale, perché possiede una buona propensione anche per la velocità. Intanto ha regalato alla Nuova Zelanda la prima medaglia della storia ai Mondiali di sci alpino.

Paula Moltzan, 7,5: agli Stati Uniti sta girando tutto bene in questi Mondiali. La 30enne, che era comunque reduce dal 3° posto di Kronplatz, si mette al collo la prima medaglia individuale della carriera in una rassegna iridata. Benedice un piccolissimo centesimo a suo favore.

Thea Louise Stjernesund, 6,5: quarto posto ad appena 0.01 dal bronzo. Questa notte la norvegese farà fatica a prendere sonno.

Lara Gut-Behrami, 6: nonostante non sia al meglio, manca il podio per appena 6 centesimi. L’argento nella combinata a squadre non salva un Mondiale deludente per l’elvetica, che dalla prossima settimana diventerà però un osso durissimo per Federica Brignone nella corsa alla sfera di cristallo assoluta. Avrà proprio voglia di salvare la stagione.

Sara Hector, 4,5: la grande delusa di giornata. Sulla carta partiva in prima fila con Brignone e Robinson. La svedese non ha gradito la neve primaverile, affondando in sesta posizione a quasi 3 secondi dall’oro.

Sofia Goggia, 5: “È allucinante come butto via le gare“, ha spiegato la bergamasca. In effetti, per come stava sciando e per la tipologia di pista, un bronzo sarebbe stato alla sua portata. La sensazione è che solo ora stia pagando la preparazione fisica affrettata a causa del grave infortunio patito nella passata stagione. L’azzurra ha smarrito la brillantezza del mese di dicembre, senza la quale è venuta meno anche la stabilità tecnica. Ci sarà da lavorare, soprattutto in vista della stagione olimpica.

Marta Bassino, senza voto: inutile infierire, preferiamo astenerci dal giudizio. La piemontese sta vivendo il periodo più nero della sua carriera, è entrata in un tunnel da cui non riesce ad uscire. Però è ancora relativamente giovane (ha 6 anni in meno di Federica Brignone) e la sua classe non si discute: non si vincono per caso 2 ori ai Mondiali e una Coppa del Mondo di gigante. Con il duro lavoro, Marta tornerà a riveder le stelle.