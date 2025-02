Federica Brignone è la nuova campionessa del mondo in gigante: ai Mondiali 2025 di sci alpino di Saalbach, in Austria, l’azzurra ha vinto il duello con la neozelandese Alice Robinson, vincendo in 2’22″71, rifilando 0″90 all’oceanica.

Distacchi abissali per tutte le altre rivali: medaglia di bronzo alla statunitense Paula Moltzan, che accusa 2″62, salendo sul podio con un solo centesimo di margine sulla norvegese Thea Louise Stjernesund, quarta a 2″63, e sei sull’elvetica Lara Gut-Behrami, quinta a 2″68.

Sesta piazza per la svedese Sara Hector a 2″88, davanti all’albanese Lara Colturi, settima a 3″50, alla croata Zrinka Ljutic, ottava a 3″54, ed alla tedesca Lena Duerr, nona a 3″56, mentre completa la top ten la canadese Britt Richardson, decima a 3″89.