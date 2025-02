Fabbri per il riscatto, Dosso cerca risposte, Diaz e Iapichino al debutto: il weekend degli italiani

L’atletica italiana è attesa da un fine settimana molto caldo, con tantissimi azzurri di punta impegnati in gara: la stagione in sala entra nel vivo, quando mancano un mese agli Europei Indoor di Apeldoorn (Paesi Bassi, 6-9 marzo) seguiti dai Mondiali al coperto di Nanchino (Cina, 21-23 marzo). Marcell Jacobs cercherà delle risposte dopo l’opaca uscita di Boston e correrà i 60 metri a New York (USA) nella giornata di sabato 8 febbraio, sempre nell’ambito del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante).

Sempre nella stessa giornata, a Lodz (Polonia), ci sarà spazio per una tappa di livello silver (il secondo circuito per importanza). Leonardo Fabbri vuole assolutamente lasciarsi alle spalle il poco soddisfacente 20.65 di Ostrava e punterà a gettare il peso oltre i 22 metri. Il Campione d’Europa indoor sarà affiancato da Zaynab Dosso, che cerca conferme dopo aver vinto i 60 metri a Belgrado (7.08 in batteria e 7.12 in finale) e che incrocerà la stella polacca Ewa Swoboda. Impegnati anche Matteo Melluzzo e Filippo Randazzo sui 60 metri, mentre Claudio Stecchi tornerà in azione nel salto con l’asta dopo il 5.63 di Miramas.

Sabato pomeriggio, invece, Andy Diaz farà il proprio debutto stagionale: il bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà impegnato a Metz (Francia) contro il cubano Lazaro Martinez (campione del mondo indoor a Belgrado 2022), il brasiliano Almir Dos Santos, il tedesco Max Hess. Il primatista italiano cercherà subito una bella misura in un contesto probante, dove vedremo all’opera anche Ayomide Folorunso (200 e 400 metri), Ludovica Cavalli, Micol Majori e Valentina Gemetto (3000), Joao Bussotti (1500) e Angelika Wegierska (60 ostacoli).

Larissa Iapichino ha invece scelto Padova per la sua prima uscita dell’anno: salto in lungo per la toscana, desiderosa di rompere il ghiaccio con un bel balzo. Yassin Bandaogo dopo il 6.63 dello scorso weekend correrà i 60 metri domenica a Parigi.