F1, Liam Lawson: “Verstappen è il più veloce sulla griglia. Voglio imparare da lui in Red Bull”

Liam Lawson è stato selezionato dalla Red Bull per affrontare una delle sfide più impegnative della Formula Uno moderna, ovvero essere compagno di squadra di Max Verstappen. Il fenomeno olandese ha infatti demolito (psicologicamente e sul piano delle prestazioni in pista) negli ultimi anni i vari Pierre Gasly, Alex Albon e Sergio Perez, vincendo nettamente il confronto diretto e mandandoli in crisi.

Lawson prenderà il posto di Perez nel 2025, dopo aver fatto la gavetta come pilota di riserva e a seguire driver ufficiale per la Racing Bulls nelle ultime gare del campionato 2024. “Credo fermamente che nessuno sia perfetto e, come pilota, non sono perfetto. Ci sono sempre cose da cui imparerò, sono un autocritico in merito a dove posso migliorare. Sono consapevole dei miei errori, ma penso sia importante non dubitare di sé stessi. Dubitare delle proprie capacità è differente dall’essere critici con sé stessi sugli errori“, ha dichiarato il neozelandese dopo l’annuncio.

Sul processo di adattamento alla nuova macchina: “Per quanto mi riguarda, penso di aver passato molto tempo a sviluppare quell’auto, da junior e come riserva negli ultimi due anni. Sento di aver capito abbastanza bene il modo in cui la vettura si guida. Ma non credo nemmeno al fatto che una macchina possa adattarsi al proprio stile di guida. Penso che, come piloti, siamo professionisti e dobbiamo adattarci a qualsiasi cosa guidiamo“.

Sul confronto con Verstappen: “Credo che chiunque affronti Max debba essere realista e sapere che è il ragazzo più veloce sulla griglia in questo momento, e che non lo si supererà certamente di mezzo secondo. Per me è più un’opportunità per imparare dal migliore. Essere al suo fianco ed avere accesso ai dati che porta è entusiasmante per me. Se non faccio un buon lavoro, loro sono precisi nello spiegarmi dove potrei migliorare. Sono qui anche per imparare“.

“Voglio avere un lungo futuro in F1. Quindi è importante essere consapevole delle cose su cui posso migliorare. Penso che avendo avuto Helmut sin da giovane che mette pressione e critica tutto ciò che fai come pilota, mi abbia aiutato a diventare una persona più forte per essere in grado di affrontare la F1“, ha aggiunto Lawson (fonte: Auto Racer).