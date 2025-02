Marc Gené: “Ferrari competitiva, siamo contenti. Ma non sappiamo dove siano gli altri”

La Ferrari ha presentato la nuova SF-25, che già ha scaldato i motori nel primo test sulla pista di casa di Fiorano. C’è grandissima attesa a Maranello per quella che sarà la prima stagione in rosso di Lewis Hamilton e anche per la voglia di Charles Leclerc di lottare veramente per il Mondiale fino all’ultima gara.

All’evento di presentazione della stagione dei motori di Sky Sport, OA Sport ha raccolto la testimonianza di Marc Gené, telecronista proprio di Sky, ma anche test driver della Ferrari. Queste le parole dello spagnolo: “La Ferrari sarà sicuramente una macchina competitiva, ma ancora non sappiamo a che punto sono gli altri. Noi il nostro lavoro lo abbiamo fatto e siamo contenti, però il Bahrain sarà una prova molto più veritiera del test di Fiorano. C’è tanto entusiasmo in casa Ferrari”.

Gené non vuole fare pronostici su quale possa essere la miglior macchina: “Non possiamo ancora fare dei pronostici. Nessuno sa cosa hanno fatto gli altri. Noi sappiamo quello che abbiamo fatto noi, ma bisogna vedere cosa hanno fatto gli altri”.