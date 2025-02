F1, Lando Norris: “Prima giornata divertente, ma non vedo l’ora di spingere di più nei prossimi giorni”

Lando Norris ha realizzato ieri il miglior tempo assoluto al termine della prima giornata dei test collettivi pre-stagionali di Formula Uno sulla pista di Sakhir. 1’30″430 il crono di riferimento firmato dal britannico della McLaren, uno dei grandi favoriti della vigilia per il titolo mondiale dopo il secondo posto del 2024 alle spalle della Red Bull di Max Verstappen.

“È stato bello tornare in macchina! Un grande applauso al team per aver preparato tutto per questo day-1. È stata una giornata bella e divertente in pista e abbiamo effettuato molte delle prove che avevamo in programma. Non vedo l’ora di spingere un po’ di più la macchina nei prossimi due giorni“, ha dichiarato Norris al sito ufficiale del team di Woking dopo la sessione pomeridiana di ieri.

Il suo compagno di squadra Oscar Piastri era stato impegnato invece al mattino, non brillando particolarmente in termini di performance: “È stata una mattinata produttiva per me, perché abbiamo provato diverse cose ed è stato davvero bello tornare in pista. Abbiamo ancora molte altre aree da esplorare nei prossimi giorni per continuare a mettere alla prova la vettura e vedere come funziona, ma nel complesso è stata una giornata solida“.

Il team principal Andrea Stella ha fatto nel frattempo il punto della situazione: “Una prima giornata produttiva per la MCL39 nei test ufficiali. La squadra e i piloti hanno svolto un ottimo lavoro nell’elaborare un fitto programma di prove, permettendoci di concludere la giornata con molte informazioni preziose. Oscar si è concentrato principalmente sui test aerodinamici nella sessione mattutina, mentre nel pomeriggio abbiamo lavorato con Lando per sviluppare ulteriormente la nostra configurazione di base, apportando alcune modifiche. Le condizioni odierne erano più fresche del solito e piuttosto ventose, creando alcune sfide in pista per tutti. Grazie all’impegno del team sia in pista che nel Regno Unito, abbiamo raccolto dati fondamentali su cui potremo lavorare nei prossimi giorni“.