Charles Leclerc: “Ferrari ha fatto il massimo con la nuova vettura: prima giornata senza intoppi”

Charles Leclerc ha aperto la propria stagione impegnandosi nella sessione pomeridiana della prima giornata dei Test F1 in Bahrain. Il pilota monegasco ha dato il cambio a Lewis Hamilton, che è sceso in pista durante la mattinata, e ha svolto un lungo lavoro sul tracciato del Sakhir, raccogliendo dati che saranno importanti per la Scuderia di Maranello nel corso del Mondiale. Il ferrarista ha siglato il quarto tempo del turno, ma soprattutto ha avuto modo di toccare con mano le qualità della SF-25.

Charles Leclerc ha fatto un primo punto della situazione ai microfoni di Sky: “È sempre positivo avere una sessione priva di intoppi, senza sorprese poco piacevoli che condizionano il programma di lavoro. Detto questo, è ancora troppo presto per trarre conclusioni sulle nostre prestazioni. Ora analizziamo i dati e impariamo. È bello essere di nuovo in pista. Tutta la squadra ha messo il massimo dell’impegno nel progetto SF-25 durante la pausa invernale, quindi è emozionante poter cominciare a spingere con la vettura“.

Il monegasco ha poi concluso: “Analizzeremo bene i dati di della prima giornata e utilizzeremo ciò che abbiamo imparato quando riprenderemo il lavoro“. Charles Leclerc tornerà in pista nel pomeriggio di domani (giovedì 27 febbraio) per altre quattro ore di lavoro, ancora una volta prendendo il posto di Hamilton che avrà a disposizione la pista dalle ore 08.00 alle ore 12.00 italiane: sarà il penultimo giorno di Test prima dell’inizio del Mondiale, previsto nel weekend del 14-16 marzo con il GP d’Australia.