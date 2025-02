Etoile de Bessèges 2025, Kévin Vauquelin pigliatutto: vince l’ultima tappa e la corsa

Si è chiusa un’edizione per certi versi surreale dell’Etoile de Bessèges: la corsa è stata infatti fortemente condizionata dalla protesta dei corridori durante la terza tappa, a causa delle condizioni del traffico stradale ritenute non sicure dalla maggior parte delle squadre. In gara sono rimaste quindi solo formazioni Professional e World Tour francesi.

A vincere l’ultima tappa, ossia una cronometro individuale lunga poco meno di 11 km da Alès a L’Hermitage, è stato il francese Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels): il transalpino si ripete dopo il bellissimo successo di ieri e vince così la corsa. Per coprire il percorso odierno in 15’07”, alla media oraria di 42.234.

Seconda posizione per un altro francese, Rémi Cavagna (Groupama – FDJ). Il veterano ex Quick Step è uno specialista delle corse contro il tempo e oggi ha assaporato la vittoria, finché Vauquelin non l’ha anticipato staccandolo di 18 secondi. Terza piazza per il belga Dylan Teuns (Cofidis), un altro dei protagonisti di questa settimana.

Grazie a questo piazzamento Teuns riesce a cogliere la seconda posizione della classifica generale a 1’22” da Vauquelin, mentre la terza piazza va appannaggio del lussemburghese Kevin Geniets (Groupama – FDJ) a 1’35”.