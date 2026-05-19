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Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Ganna domina la cronometro di Marina di Massa. Eulalio salva la maglia rosa
Giornata di festa per i colori nostrani al Giro d’Italia. Filippo Ganna, grande favorito della vigilia, domina infatti la decima tappa, la Viareggio-Marina di Massa, cronometro individuale di 42 chilometri. Il corridore della Netcompany Ineos chiude la sua straordinaria prova in 45’53” alla straordinaria media di 54 km/h.
Il piemontese sfrutta alla perfezione un tracciato pienamente consono alle sue caratteristiche, spinge a tutta lungo il percorso e non lascia alcuna possibilità anche ai più quotati rivali. Ganna centra così la sua ottava vittoria di tappa nella Corsa Rosa.
L’alfiere della Ineos precede di 1’54” il compagno di squadra Thymen Arensman, il migliore degli uomini di classifica, e di 1’59” il francese Rémi Cavagna della Groupama- FDJ United. Jonas Vingegaard termina la sua prova con un distacco di 2’38” dal vincitore.
Il danese sfiora la maglia rosa, ma non riesce ancora ad indossare il simbolo del primato. Uno stoico Afonso Eulálio chiude la sua prova con un ritardo di 4’57” dal vincitore, paga oltre due minuti nei confronti dello scandinavo e riesce a prolungare il suo sogno. Il lusitano della Bahrain-Victorious difende la maglia rosa per soli ventisette secondi.