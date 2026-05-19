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Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Ganna domina la cronometro di Marina di Massa. Eulalio salva la maglia rosa

Pubblicato

16 secondi fa

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Filippo Ganna
Filippo Ganna / LaPresse

Giornata di festa per i colori nostrani al Giro d’Italia. Filippo Ganna, grande favorito della vigilia, domina infatti la decima tappa, la Viareggio-Marina di Massa, cronometro individuale di 42 chilometri. Il corridore della Netcompany Ineos chiude la sua straordinaria prova in 45’53” alla straordinaria media di 54 km/h.

Il piemontese sfrutta alla perfezione un tracciato pienamente consono alle sue caratteristiche, spinge a tutta lungo il percorso e non lascia alcuna possibilità anche ai più quotati rivali. Ganna centra così la sua ottava vittoria di tappa nella Corsa Rosa.

L’alfiere della Ineos precede di 1’54” il compagno di squadra Thymen Arensman, il migliore degli uomini di classifica, e di 1’59” il francese Rémi Cavagna della Groupama- FDJ United. Jonas Vingegaard termina la sua prova con un distacco di 2’38” dal vincitore.

Il danese sfiora la maglia rosa, ma non riesce ancora ad indossare il simbolo del primato. Uno stoico Afonso Eulálio  chiude la sua prova con un ritardo di 4’57” dal vincitore, paga oltre due minuti nei confronti dello scandinavo e riesce a prolungare il suo sogno. Il lusitano della Bahrain-Victorious difende la maglia rosa per soli ventisette secondi.

ORDINE D’ARRIVO DECIMA TAPPA GIRO D’ITALIA

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1 Filippo Ganna (Netcompany INEOS) 45:53
2 Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1:54
3 Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) +1:59
4 Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +2:04
5 Derek Gee-West (Lidl – Trek) +2:16
6 Max Walscheid (Lidl – Trek) +2:17
7 Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Premier Tech) +2:29
8 Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG) +2:33
9 Lorenzo Milesi (Movistar Team) +2:40
10 Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) +2:42
11 Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +2:42
12 David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +2:52
13 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +3:00
14 Will Barta (Tudor Pro Cycling Team) +3:02
15 Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +3:05
16 Alec Segaert (Bahrain – Victorious) +3:05
17 Markel Beloki (EF Education – EasyPost) +3:11
18 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) +3:18
19 Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) +3:24
20 Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +3:29
21 Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +3:30
22 Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) +3:31
23 Egan Bernal (Netcompany INEOS) +3:47
24 Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +3:50
25 Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) +3:51
26 Josh Kench (Groupama – FDJ United) +3:54
27 Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) +4:05
28 António Morgado (UAE Team Emirates – XRG) +4:05
29 Johan Jacobs (Groupama – FDJ United) +4:11
30 Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) +4:13
31 Magnus Sheffield (Netcompany INEOS) +4:14
32 Alberto Bettiol (XDS Astana Team) +4:19
33 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +4:22
34 Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) +4:26
35 Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon CMA CGM Team) +4:33
36 Diego Ulissi (XDS Astana Team) +4:35
37 Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +4:41
38 Nelson Oliveira (Movistar Team) +4:44
39 Matteo Sobrero (Lidl – Trek) +4:50
40 Mirco Maestri (Team Polti VisitMalta) +4:52
41 Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) +4:57
42 Oliver Naesen (Decathlon CMA CGM Team) +5:00
43 Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS) +5:03
44 Jonas Geens (Alpecin – Premier Tech) +5:05
45 Harold Martín López (XDS Astana Team) +5:05
46 Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM Team) +5:12
47 Filippo Zana (Soudal Quick-Step) +5:12
48 Christopher Juul-Jensen (Team Jayco AlUla) +5:16
49 Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) +5:20
50 Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) +5:22
51 Connor Swift (Netcompany INEOS) +5:24
52 Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) +5:26
53 Robert Stannard (Bahrain – Victorious) +5:29
54 Koen Bouwman (Team Jayco AlUla) +5:32
55 Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) +5:32
56 Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG) +5:38
57 Elmar Reinders (Unibet Rose Rockets) +5:43
58 Aleksandr Vlasov (Red Bull – BORA – hansgrohe) +5:46
59 Fran Miholjević (Bahrain – Victorious) +5:46
60 Jack Haig (Netcompany INEOS) +5:46
61 Mark Donovan (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +5:47
62 Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team) +5:53
63 Cyril Barthe (Groupama – FDJ United) +5:56
64 Toon Aerts (Lotto Intermarché) +6:03
65 Ryan Mullen (NSN Cycling Team) +6:04
66 Jensen Plowright (Alpecin – Premier Tech) +6:04
67 Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) +6:08
68 Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe) +6:09
69 Johannes Kulset (Uno-X Mobility) +6:09
70 Jonas Rutsch (Lotto Intermarché) +6:11
71 Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) +6:14
72 Johannes Staune-Mittet (Decathlon CMA CGM Team) +6:15
73 Darren Rafferty (EF Education – EasyPost) +6:16
74 Jonathan Milan (Lidl – Trek) +6:21
75 Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility) +6:23
76 Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) +6:27
77 Simone Gualdi (Lotto Intermarché) +6:29
78 Ayco Bastiaens (Soudal Quick-Step) +6:29
79 Tobias Bayer (Alpecin – Premier Tech) +6:29
80 James Shaw (EF Education – EasyPost) +6:30
81 Jan Hirt (NSN Cycling Team) +6:33
82 Francesco Busatto (Alpecin – Premier Tech) +6:38
83 Lorenzo Rota (Lotto Intermarché) +6:41
84 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) +6:42
85 Paul Penhoët (Groupama – FDJ United) +6:47
86 Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) +6:48
87 Giulio Ciccone (Lidl – Trek) +6:48
88 Luca Paletti (Bardiani CSF 7 Saber) +6:49
89 Javier Romo (Movistar Team) +6:50
90 Nick Schultz (NSN Cycling Team) +6:50
91 Enric Mas (Movistar Team) +6:51
92 Giovanni Aleotti (Red Bull – BORA – hansgrohe) +6:54
93 Michael Valgren (EF Education – EasyPost) +6:56
94 Robert Donaldson (Team Jayco AlUla) +7:01
95 Timo Kielich (Team Visma | Lease a Bike) +7:05
96 Simone Consonni (Lidl – Trek) +7:09
97 Christian Scaroni (XDS Astana Team) +7:13
98 David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +7:15
99 Davide Ballerini (XDS Astana Team) +7:15
100 Brieuc Rolland (Groupama – FDJ United) +7:15
101 Casper van Uden (Team Picnic PostNL) +7:16
102 Chris Hamilton (Team Picnic PostNL) +7:17
103 Thomas Pesenti (Team Polti VisitMalta) +7:17
104 Ben Turner (Netcompany INEOS) +7:18
105 Mathijs Paasschens (Bahrain – Victorious) +7:19
106 Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +7:21
107 Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) +7:21
108 Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) +7:24
109 Iván García Cortina (Movistar Team) +7:26
110 Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl – Trek) +7:27
111 Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) +7:28
112 Ethan Vernon (NSN Cycling Team) +7:28
113 Gianni Moscon (Red Bull – BORA – hansgrohe) +7:31
114 Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) +7:33
115 Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) +7:34
116 Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets) +7:35
117 Einer Rubio (Movistar Team) +7:36
118 Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step) +7:42
119 Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) +7:43
120 Mick van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe) +7:43
121 Tim Rex (Team Visma | Lease a Bike) +7:45
122 Andrea Mifsud (Team Polti VisitMalta) +7:52
123 Dries Van Gestel (Soudal Quick-Step) +7:58
124 Filippo Magli (Bardiani CSF 7 Saber) +7:59
125 Callum Scotson (Decathlon CMA CGM Team) +8:01
126 Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) +8:02
127 Paul Magnier (Soudal Quick-Step) +8:04
128 Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta) +8:04
129 Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +8:04
130 Sean Flynn (Team Picnic PostNL) +8:05
131 Warren Barguil (Team Picnic PostNL) +8:06
132 Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) +8:07
133 Fabian Lienhard (Tudor Pro Cycling Team) +8:09
134 Corbin Strong (NSN Cycling Team) +8:12
135 Nico Denz (Red Bull – BORA – hansgrohe) +8:19
136 Juan Pedro López (Movistar Team) +8:23
137 Orluis Aular (Movistar Team) +8:24
138 Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost) +8:25
139 Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) +8:34
140 Enrico Zanoncello (Bardiani CSF 7 Saber) +8:34
141 Rémy Rochas (Groupama – FDJ United) +8:36
142 Wout Poels (Unibet Rose Rockets) +8:36
143 Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) +8:37
144 Arjen Livyns (XDS Astana Team) +8:40
145 Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike) +8:44
146 Robin Froidevaux (Tudor Pro Cycling Team) +8:45
147 Tim Naberman (Team Picnic PostNL) +8:49
148 Axel Huens (Groupama – FDJ United) +8:51
149 Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) +8:58
150 Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike) +8:59
151 Dion Smith (NSN Cycling Team) +9:08
152 Matteo Malucelli (XDS Astana Team) +9:09
153 Filippo Turconi (Bardiani CSF 7 Saber) +9:12
154 Luca Mozzato (Tudor Pro Cycling Team) +9:13
155 Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) +9:18
156 Sakarias Koller Løland (Uno-X Mobility) +9:30
157 Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) +9:32
158 Edward Planckaert (Alpecin – Premier Tech) +9:38
159 Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber) +9:41
160 Gijs Leemreize (Team Picnic PostNL) +9:42
161 Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) +9:44
162 Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek) +9:45
163 Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) +9:53
164 Erlend Blikra (Uno-X Mobility) +10:17
165 Nikita Tsvetkov (Bardiani CSF 7 Saber) +10:21
166 Luca Vergallito (Alpecin – Premier Tech) +10:23
167 Martin Tjøtta (Uno-X Mobility) +12:01

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