Ciclismo, Antonio Morgado vince la Ruta de la Ceramica. Alessandro Covi quarto

Il portoghese Antonio Morgado si prende la seconda edizione del Gran Premio Castellon-Ruta de la Ceramica. L’atleta della UAE Team Emirates-XRG ottiene la prima vittoria della stagione grazie a un ottimo scatto nel finale, approfittando anche della presenza di Alessandro Covi nel gruppetto di testa. Chiude secondo Eric Antonio Fagundez (Burgos Burpellet BH), mentre Covi è quarto al fotofinish dietro Clement Champoussin (XDS Astana Team), quinto invece Christian Scaroni sempre in Astana.

Ci vogliono meno di dieci chilometri per creare la fuga di giornata, con protagonisti Carlos Garcia Pierna (Burgos Burpellet BH), Jokin Murguialday (Euskaltel-Euskadi), Baptiste Vestroffer (Lotto), Unai Esparza, Sergio Trueba (Illes Balears Arabay), Harrison Wood (Sabgal / Anicolor), Kevin Avoine (Van Rysel Roubaix) e Jack Brough (AVC Aic Provence Dole).

Per loro poco meno di tre minuti di margine, con il gruppo che gestisce anche perché non c’è nessuno in testa che impensierisce. Il tentativo del gruppo di testa si esaurisce definitivamente ai -15, con Veirstroffer ultimo a mollare sull’ultima ascesa di giornata, il Collado de Ayodar.

A portarsi via il tentativo decisivo è proprio Alessandro Covi nelle ultime pendenze della salita e Morgado gli va dietro. Con loro rimangono Davide Formolo (Movistar), Champoussin, Scaroni e Fagundez. Ci provano Jayco AlUla e Cofidis a chiudere, ma senza successo; e ai 1400 metri dal traguardo arriva lo scatto decisivo in contropiede di Morgado, per anticipare anche il rientro del gruppo; dietro nessuno tiene le sue ruote e così il portoghese arriva a braccia alzate.