Ciclismo, Jonathan Milan: “Sogno di vestire la maglia gialla nella prima tappa del Tour de France 2025”

Vestire la maglia gialla al Tour de France 2025 magari riuscendoci al primo colpo. Jonathan Milan, corridore italiano della Lidl-Trek, non si nasconde lanciando un chiaro messaggio ai suoi rivali.

Il corridore azzurro, classe 2000, in un’incontro con la stampa ha detto: “Già dall’inizio avremo una bella opportunità. Dovremo essere più che pronti – riporta Cycling News, nel riferimento alla partenza della Grande Boucle da Lille con possibile arrivo in volata – come se fosse un Campionato del Mondo. Per noi sarà l’obiettivo del primo giorno, a partire dalla prima tappa, è qualcosa che vogliamo davvero raggiungere. È una gara importante, naturalmente, e una nuova sfida”.

Poi aggiunge: “Non vedo l’ora che arrivi il momento. Ovviamente ho ambizioni molto grandi, ma non voglio mettermi troppa pressione addosso. Per questo motivo, sto affrontando la situazione giorno per giorno e sto cercando di concentrarmi per arrivare lì nella migliore forma possibile”.

Infine in merito alle cifre del suo wattaggio in volata, Jonathan Milan afferma: “Il picco è sempre intorno ai 1960-1965 watt, qualcosa del genere: ma non mi interessa. Quando sei lì, puoi conoscere i picchi, ma poi non cominci a dire ‘Questo ragazzo ne ha 101 più di me’, cerchi di rimanere magari sulla ruota e di superarlo”.

Per arrivare preparato all’obiettivo che si è prefissato, Milan sarà impegnato sin dalle prossime settimane in tante gare: dalla Volta Valenciana alla Roubaix, passando per l’UAE Tour, la Tirreno-Adriatico, la Milano-Sanremo, la Brugge-De Panne e la Gent-Wevelgem; corse di un giorno e brevi corse a tappe più o meno importanti e iconiche.