Dove vedere in tv Novara-Conegliano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi domenica 16 febbraio (ore 16.00) si gioca Novara-Conegliano, incontro valido per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena uno dei match di cartello del massimo campionato: le piemontesi, attualmente quarte in classifica generale, ospitano la corazzata veneta, che si è già assicurato il primo posto in graduatoria con ben quattro turni di anticipo rispetto alla naturale conclusione della regular season.

Le Pantere si presenteranno all’appuntamento dopo aver travolto Milano per due volte consecutive con il massimo scarto tra la finale di Coppa Italia e il turno infrasettimanale di Serie A1. Le ragazze di coach Daniele Santarelli partiranno con i favori del pronostico e punteranno a proseguire la propria striscia di imbattibilità, ma il sestetto guidato da Lorenzo Bernardi proverà a fare lo sgambetto alle Campionesse d’Europa e a infilare il terzo successo di fila in campionato.

Conegliano potrà fare leva sulla bomber Isabelle Haak, sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz, sulle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, sul libero Monica De Gennaro. Novara si affiderà in particolar modo alle attaccanti Tatiana Tolok e Mayu Ishikawa sotto la regia di Francesca Bosio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Conegliano, incontro valido per la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Domenica 16 febbraio

Ore 16.00 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA NOVARA-CONEGLIANO VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.