Olly era uno sportivo: il passato nel rugby del vincitore di Sanremo

Come sostanzialmente tutta l’Italia (e 13 milioni di telespettatori di media) sanno, Olly ha vinto il Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Balorda nostalgia”, precedendo per una percentuale dello 0,4% Lucio Corsi nella cinquina finale; terzo posto per Brunori Sas, quarto per Fedez e quinto per Simone Cristicchi.

Federico Olivieri, questo il nome reale del cantante di Genova, è però anche un ex rugbista. Il classe 2001 che ha recentemente messo insieme alcuni singoli di successo, da solo e con altri, prima di vincere il Festival alla sua seconda partecipazione ha vissuto anche un periodo della sua vita sui campi.

Prima di diventare cantante a tutti gli effetti, l’artista è stato un terza linea del Cus Genova, più precisamente un terza centro nella società della sua terra di nascita. Ha giocato fino all’Under 18 e aveva anche un talento non piccolo, perché è andato molto vicino a giocarsi un posto nelle Accademie, cioè nel percorso federale.

Il suo grosso problema, e un ex allenatore l’ha anche rimarcato, è stato legato a diversi problemi alla schiena. Anche questo ha inciso nello stop, oltre al fatto che ha deciso di seguire il fratello a Londra, fatto che è stato contemporaneo al suo impegno sempre più preponderante nel campo della musica.