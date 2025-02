Sei Nazioni: l’Italia ospita la Francia sognando il colpaccio

Torna il Guinness Sei Nazioni 2025 questo fine settimana e il terzo turno si chiuderà domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16.00, con l’Italia di Gonzalo Quesada che ospiterà la Francia all’Olimpico di Roma. Una sfida sulla carta durissima, contro una delle favorite della vigilia per il titolo, dove l’Italia dovrà alzare il suo livello per provare a vincere.

L’Italia è reduce dal successo contro il Galles, ma con i britannici gli azzurri non hanno convinto. Colpa del clima, con la pioggia che ha reso complicato sviluppare un gioco offensivo, ma Capuozzo e compagni hanno oggettivamente rinunciato a giocare per lunghi tratti del match e rischiando contro un Galles in profonda crisi.

Servirà, dunque, alzare il livello soprattutto in fase offensiva se si vorrà mettere in difficoltà la Francia. Senza dimenticare la mischia e, attenzione, la difesa, perché i Bleus possono far male ogni volta che hanno la palla in mano. Ma quel che è certo è che la squadra di Quesada non potrà limitarsi ad arginare le folate transalpine, ma dovrà provare a imporre il proprio gioco.

Dall’altra parte, però, arriva una Francia ferita e delusa dopo il ko di misura subito in Inghilterra e i ragazzi di Galthié vorranno dare un forte segnale in chiave titolo, portando a casa il bonus offensivo il prima possibile. Da limitare, al massimo, il genio di Antoine Dupont in cabina di regia, mentre al largo occhi puntati su Louis Bielle-Biarrey, in un grande stato di forma, e attenzione al gioco aereo di Thomas Ramos.