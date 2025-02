Dominik Paris torna sul podio: “Si poteva sciare bene, ma ho sbagliato”. E sugli svizzeri…

Dominik Paris ha conquistato un bel terzo posto nel superG di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulle nevi svizzere. Il fuoriclasse altoatesino, sceso con il pettorale numero 13, si è portato in testa alla classifica e ha accarezzato il sogno della vittoria, ma poi i padroni di casa Marco Odermatt e Alexis Monney lo hanno scavalcato. L’azzurro è salito sul terzo gradino del podio, attardato di 39 centesimi dal vincitore e di 0.11 dalla seconda piazza.

Si tratta della prima top-3 della stagione per il 35enne, a oltre un anno di distanza dall’ultima gioia (fu terzo il 18 febbraio 2024 nel superG di Kvitfjell). Il nostro portacolori si è regalato il 48mo podio della carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, dimostrando di essere ancora in grado di ottenere risultati di un certo calibro, dopo aver accarezzato una medaglia ai recenti Mondiali di Saalbach. La terza piazza odierna rappresenta anche una buona iniezione di fiducia in vista dei prossimi appuntamenti nella velocità.

Dominik Paris ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “Oggi è stata una giornata più positiva rispetto a ieri. Le condizioni non erano così facili e non era facile seguire bene il tracciato, che presentava parecchie insidie. Ho fatto qualche piccolo errorino, ma complessivamente ho mantenuto una buona velocità per tutta la pista. Sono riuscito a sciare meglio rispetto alla discesa e il terzo posto è ottimo. Spero di fare ancora bene a Kvitfjell“.

L’azzurro si è soffermato anche sullo strapotere degli svizzeri, che stanno letteralmente dominando la stagione e che sovente piazzano più atleti sul podio: “La squadra svizzera, in questo momento, è in piena fiducia e ci sono tanti atleti a cui viene tutto facile. L’Italia però sta facendo bene e oggi i piazzamenti lo dimostrano. Sarà un finale di stagione interessante”.