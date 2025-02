Dominik Paris soddisfatto: “Il mio l’ho fatto, ora tocca ad Alex Vinatzer”

Giornata di combinata a squadra maschile oggi nei Mondiali 2025 di sci alpino a Saalbach (Austria). In un format a coppie in un cui un atleta gareggerà in una singola manche di discesa e un altro in un’unica run di slalom, l’Italia vuole essere protagonista. In lizza per le medaglie c’è l’accoppiata formata da Dominik Paris e Alex Vinatzer.

Domme, quarto in discesa nella gara individuale, vuole il podio e nella sua prova ha fatto veder di star bene. Certo, dura competere in questo momento contro gli svizzeri che possono permettersi di lasciare a riposo il campione del mondo del superG, Marco Odermatt, avendo la certezza di ottenere grandi riscontri anche con altri interpreti.

Non un è caso che Paris sia terzo nella discesa, distanziato di 0″46 da un fantastico Alexis Monney, mentre secondo è il campione del mondo in carica, Franjo Von Allmen (+0″02). “La mia è stata una discesa solida. Non era facile perché nella parte alta non c’era una buona visibilità e forse la neve era troppo facile, con tanto grip. Comunque posso ritenermi soddisfatto di questo risultato, il mio l’ho fatto“, ha dichiarato ai microfoni di Eurosport l’azzurro.

“Ora tocca ad Alex, è in forma, visto quanto ha fatto in stagione a Kitzbuehel e considerando anche l’oro nel Team Event“, ha aggiunto Paris. Ci si giocherà il tutto per tutti tra i pali stretti, con Vinatzer che dovrà vedersela in particolare contro gli elvetici Nef e Meillard, senza sottovalutare l’austriaco Gstrein, visto il quarto posto in discesa di Hemetsberger (+0″95). Doveroso considerare anche il quinto e sesto posto delle altre due formazioni azzurre, con Florian Schieder a 0″97 e Mattia Casse a 1″01. Ricordiamo che questi due atleti competono insieme agli slalomisti Tobias Kastlunger e a Stefano Gross.