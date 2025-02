A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist combinata a squadre maschile Mondiali Saalbach, programma, streaming

Dopo il primo storico titolo al femminile, oggi tocca a gli uomini cimentarsi nella combinata a squadre, la grande novità dei Mondiali di sci alpino di Saalbach. Una competizione che si vedrà anche il prossimo anno alle Olimpiadi di Milano-Cortina e che ha richiamato moltissimi big sia della velocità sia dello slalom.

La Svizzera si presenta con ogni probabilità come la nazione da battere, soprattutto con la coppia composta da Franjo Von Allmen (oro in discesa) e Loic Meillard, ma attenzione anche ad Alex Monney e Tanguy Nef che possono far saltare il banco. I padroni di casa dell’Austria puntano moltissimo sul duo composto da Vincent Kriechmayr e Manuel Feller. Da non sottovalutare nemmeno la Francia con Nils Allegre e soprattutto Clement Noel in slalom e pure la Norvegia con il duo Adrian Smiseth Sejersted e Timon Haugan o Fredrik Moeller e Atle Lie McGrath

In casa Italia i fari sono completamente puntati su Dominik Paris ed Alex Vinatzer, che partono con l’obiettivo di andarsi a prendere una medaglia. Paris ha concluso quarto in discesa e sicuramente l’obiettivo del veterano azzurro è quello di fare un gran risultato in discesa, per poi affidarsi al compagno di squadra in slalom, con Vinatzer che ha cominciato al meglio il suo Mondiale con il fantastico oro in parallelo.

Ci saranno poi altre tre coppie azzurre, anche se sembra complicato per loro essere della partita per le posizioni di vertice. Ci saranno Mattia Casse e Stefano Gross, Florian Schieder e Tobias Kastlunger, Christof Innerhofer e Filippo Della Vite.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist ed i pettorali degli italiani nella combinata maschile a coppie valevole per i Mondiali di sci alpino. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COMBINATA A SQUADRE MASCHILE MONDIALI

Mercoledì 12 febbraio

Ore 10.00 Discesa della combinata maschile a squadre dei Mondiali a Saalbach (Austria) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

Ore 13.15 Slalom della combinata maschile a squadre dei Mondiali a Saalbach (Austria) – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1

PROGRAMMA COMBINATA A SQUADRE MASCHILE MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport ed Eurosport 1.

Diretta streaming:Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COMBINATA A SQUADRE MASCHILE MONDIALI

1 FRA – France 2

194167 MUZATON Maxence 1990 17/34

6190558 AMIEZ Steven 1998 8/17

2 CAN – Canada

104272 SEGER Brodie 1995 19/26

103729 READ Erik 1991 48/52

3 NOR – Norway 2

422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 25/52

422507 HAUGAN Timon 1996 4/7

4 ITA – Italy 2

6291625 SCHIEDER Florian 1995 22/12

6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 29/43

5 FRA – France 4

6190176 BAILET Matthieu 1996 36/23

193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 27/44

6 ITA – Italy 1

291459 PARIS Dominik 1989 13/7

6293171 VINATZER Alex 1999 17/22

7 SUI – Switzerland 3

511896 MURISIER Justin 1992 4/11

511996 YULE Daniel 1993 14/8

8 USA – United States of America 2

6530104 BENNETT Bryce 1992 10/4

6532163 SEYMOUR Jett 1998 35/36

9 SUI – Switzerland 2

512408 MONNEY Alexis 2000 5/3

512203 NEF Tanguy 1996 11/14

10 SUI – Switzerland 4

512038 ROGENTIN Stefan 1994 13/29

511899 ROCHAT Marc 1992 32/18

11 USA – United States of America 1

6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 9/16

6532592 RITCHIE Benjamin 2000 19/34

12 FRA – France 1

194858 ALLEGRE Nils 1994 8/14

6190403 NOEL Clement 1997 2/1

13 ITA – Italy 3

990081 CASSE Mattia 1990 12/18

293797 GROSS Stefano 1986 34/39

14 AUT – Austria 1

53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 15/10

54063 FELLER Manuel 1992 9/1

15 SUI – Switzerland 1

512471 von ALLMEN Franjo 2001 2/6

512182 MEILLARD Loic 1996 3/6

16 AUT – Austria 3

54371 BABINSKY Stefan 1996 16/25

54320 SCHWARZ Marco 1995 25/10

17 AUT – Austria 2

53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 11/17

54444 GSTREIN Fabio 1997 10/19

18 FIN – Finland 1

180877 LEHTO Elian 2000 32/31

180919 HALLBERG Eduard 2003 31/45

19 ITA – Italy 4

293006 INNERHOFER Christof 1984 36/27

6293775 DELLA VITE Filippo 2001 53/136

20 FRA – France 3

6190179 ALPHAND Nils 1996 30/37

6190543 RASSAT Paco 1998 20/27

21 SVK – Slovakia

700929 PRIELOZNY Matej 1997 -/173

701041 NOVACEK Adam 2005 -/194

22 SLO – Slovenia

561397 NARALOCNIK Nejc 1999 54/57

561489 OSERBAN Miha 2006 -/231

23 EST – Estonia

390041 LUIK Juhan 1997 54/161

390044 LAINE Tormis 2000 37/48

24 FIN – Finland 2

180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 -/157

180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 53/75

25 GER – Germany

202762 JOCHER Simon 1996 38/55

202451 STRASSER Linus 1992 7/1

26 CZE – Czechia 1

151238 ZABYSTRAN Jan 1998 29/45

150644 KRYZL Krystof 1986 -/301

27 SWE – Sweden

501987 MONSEN Felix 1994 40/44

502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 16/11

28 AUT – Austria 4

54609 EICHBERGER Stefan 2000 20/38

54252 RASCHNER Dominik 1994 22/12

29 LAT – Latvia

550109 OPMANIS Lauris 2001 -/171

550078 OPMANIS Elvis 1997 -/954

30 NOR – Norway 1

422707 MOELLER Fredrik 2000 43/72

422732 McGRATH Atle Lie 2000 5/4

31 CZE – Czechia 2

151284 KOULA Jan 2000 -/175

151491 TOMASEK Aldo 2005 -/799

32 ISR – Israel

240148 SZOLLOS Barnabas 1998 -/185

240142 SZOLLOS Benjamin 1996 -/422

33 UKR – Ukraine 2

690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 -/200

690803 SHEPIUK Dmytro 2005 -/984

34 ESP – Spain

492438 MINTEGUI Ander 2003 -/203

491879 SALARICH Joaquim 1994 42/60

35 UKR – Ukraine 1

690782 FILIAK Taras 2002 -/222

690794 TSYBELENKO Roman 2004 -/1922

36 CZE – Czechia 3

151493 FOREJTEK Patrik 2005 -/224

151425 MULLER Marek 2004 -/417

37 UKR – Ukraine 3

690786 MARIICHYN Maksym 2003 -/318

690785 SOLDATENKO Artem 2003 -/3228