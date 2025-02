Sci alpino, l’Italia fa sul serio nella combinata maschile con Paris e Vinatzer, Austria favorita

Dopo l’esordio della combinata a squadre femminile di ieri e la vittoria di Breezy Johnson insieme a Mikaela Shiffrin, oggi sarà la volta della combinata a coppie maschile ai Mondiali di sci alpino 2025 di Saalbach (Austria). Cambiano le carte in tavola e, a differenza di ieri, l’Italia onora l’impegno e punta concretamente a vincere una medaglia.

Italia che in totale schiererà quattro coppie, ma la più competitiva sarà sicuramente quella formata da Dominik Paris e Alex Vinatzer. Il meranese ha fatto finora un buon Mondiale, con la settima posizione in superG e la quarta piazza in discesa, mentre il gardenese punta a cominciare con il piede giusto per poi provare a fare il colpaccio nello slalom, dopo il bronzo conquistato due anni fa a Courchevel-Méribel.

Italia che schiera anche Florian Schieder e Tobias Kastlunger in una coppia che può essere ben integrata ed equilibrata, Mattia Casse e Stefano Gross che possono puntare a un piazzamento in top 10 e Christof Innerhofer e Filippo Della Vite che non hanno grandi ambizioni, specie perché il lombardo ha fatto finora pochissima attività in slalom in Coppa del Mondo.

Ci sono probabilmente alcune coppie più attrezzate e competitive rispetto a quella Paris/Vinatzer: su tutte spicca quella dell’Austria, formata da Vincent Kriechmayr e Manuel Feller che può contare su uno dei migliori discesisti e uno dei migliori slalomisti al mondo, ma occhio anche alle due squadre svizzere, formate da Alexis Monney e Tanguy Nef, ma soprattutto quella di Franjo von Allmen e Loic Meillard.